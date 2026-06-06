Лука Модрич может вернуться в «Реал Мадрид» на новой должности

·58·Спорт
Лука Модрич может вернуться в «Реал Мадрид» на новой должности

В карьере одного из легенд мирового футбола, хорватского волшебника полузащиты Луки Модрича, происходит резкий и неожиданный поворот. Опытный плеймейкер решил покинуть Апеннинский полуостров. Главной причиной стало то, что «Милан» по итогам завершившегося сезона не попал в Лигу чемпионов УЕФА (ЛЧ).

Однако эта новость, огорчившая фанатов «россонери», в Мадриде была встречена с большой радостью. По данным журналистов авторитетного итальянского издания «Туттоспорт», руководство «Реал Мадрид» планирует срочно вернуть свою легенду обратно.

Не на поле, а за кулисами: какую должность предложат Модричу?

«Королевский клуб» предлагает Луке Модричу вернуться в Мадрид не в качестве игрока, а в совершенно новом статусе. Президент клуба Флорентино Перес и его команда подготовили для хорватского гения два основных варианта:

  • Место в тренерском штабе: Лука Модрич может начать работу в качестве помощника специалиста в штабе нового главного тренера команды, используя свой огромный футбольный интеллект и опыт.

  • Административное управление: Второй привлекательный вариант — включение Луки в руководство клуба и назначение его на одну из высоких административных (менеджерских) должностей.

Историческая привязанность и статистика последнего сезона в «Милане»

Лука Модрич не чужой для «Реал Мадрид». Он выступал на «Сантьяго Бернабеу» ровно 13 лет, с 2012 по 2025 год, неоднократно поднимая над головой трофеи ЛЧ и Ла Лиги, а также став обладателем «Золотого мяча».

Его последний сезон в итальянской Серии А прошел неплохо, но командный результат не удовлетворил ветерана:

Клуб

Матчей в сезоне

Голы

Голевые передачи (ассисты)

Контракт до

«Милан»

34

2

4

Июнь 2026

Контекст: Новости о возвращении Луки Модрича в Мадрид стали настоящим праздничным подарком для фанатов «Реала». В свое время Зинедин Зидан также завершил карьеру игрока и именно через такую систему стал великим тренером. Способность Модрича читать игру, несомненно, станет большим уроком для нового поколения мадридцев. Хотя он не будет на поле, он возвращается домой, в лоно родной «королевской семьи».

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Лука МодричРеал МадридАК МиланФлорентино ПересМадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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