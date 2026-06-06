На европейском трансферном рынке и в футбольном мире продолжаются неожиданные и скандальные геополитические повороты. Руководство мадридского «Реала», которое долгое время стремилось заполучить Родри Эрнандеса, обладателя «Золотого мяча» 2024 года и одного из сильнейших полузащитников планеты, неожиданно отказалось от этих планов.

По данным инсайдеров, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес полностью передумал насчет идеи приглашения опытного и техничного полузащитника «Манчестер Сити» в Мадрид.

Прямые переговоры и остановка трансфера

Эту сенсационную новость официально раскрыл известный спортивный журналист и инсайдер Маттео Моретто в эксклюзивном интервью авторитетному испанскому изданию «Marca» . По его словам, между двумя грандами были установлены тайные контакты по этому вопросу:

«Согласно достоверной информации, которой я располагаю, между руководством „Реал Мадрид“ и „Манчестер Сити“ состоялся прямой диалог. В настоящее время представители английского клуба прекрасно осведомлены о том, что мадридская сторона отказалась от намерения приобрести Родри. Честно говоря, Флорентино Перес сейчас совершенно не хочет трансфера Родри, и все переговоры по этому поводу остановлены, никакого прогресса нет», — заявил Моретто.

Действующий контракт Родри и рыночная стоимость

Текущее положение и статистические показатели испанской звезды, являющейся фундаментом тактических схем Хосепа Гвардиолы в английском футболе, выглядят следующим образом:

Статус футболиста Срок контракта Показатели в прошлом сезоне Оценка по версии «Трансфермаркт» Обладатель «Золотого мяча» 2024 года До лета 2027 года 33 матча / 2 гола 50 миллионов евро

Хотя эти цифры показывают, что Родри по-прежнему находится на высоком уровне, становится очевидным, что трансферная политика мадридского гранда повернула в другое русло.

Контекст: Слухи о переходе Родри в «Реал Мадрид» долгое время занимали первые полосы. Многие видели в нем идеальную фигуру для управления центром поля после ухода Тони Крооса. Однако решение Флорентино Переса свидетельствует о полном доверии клуба молодым звездам, таким как Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени. Клуб предпочел сохранить внутренний баланс, а не тратить крупные средства на Родри. Это большая победа для «Манчестер Сити».

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