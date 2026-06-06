Спутниковый щит против Эболы: Starlink помогает Африке

·30·Технологии
Спутниковый щит против Эболы: Starlink помогает Африке

Компания Starlink бесплатно предоставила 150 комплектов спутникового интернета Африканскому центру по контролю и профилактике заболеваний (Африка КДК) в рамках срочной гуманитарной миссии. Эта помощь направлена на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола (штамм Бундибугьо), вспыхнувшей в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго. В этих отдаленных и труднодоступных районах наземная связь практически отсутствует. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Благодаря тысячам спутников на низкой околоземной орбите Starlink обеспечивает передачу данных для эпидемиологического мониторинга и связи в реальном времени. Это позволяет улучшить связь между медицинскими учреждениями и центрами оперативного реагирования, а также укрепить координацию логистики и цепочек поставок. Кроме того, система облегчает обмен информацией и процессы обучения среди сотрудников, работающих в опасных зонах.

Ранее для установки высокоскоростной связи с низкой задержкой требовались тяжелое оборудование и сложные проекты, реализация которых занимала годы. С Starlink все необходимое оборудование помещается в небольшую коробку, которую можно носить даже в рюкзаке. Эта система, свободная от ограничений традиционной наземной инфраструктуры, запускается за несколько минут без помощи специалистов.

Представители Африка КДК выразили благодарность компании Starlink за своевременную помощь и вклад в борьбу с чрезвычайными ситуациями в сфере здравоохранения на континенте. Starlink в настоящее время является самой популярной системой спутникового интернета в мире, обслуживая более 12 миллионов абонентов в 160 странах.

Компания продолжает развиваться: в 2026 году планируется запуск нового поколения спутников В3 с помощью ракеты Starship. Ожидается, что это обновление увеличит возможности сервиса в несколько раз. Ранее сообщалось, что Starlink обеспечил высокоскоростным интернетом 14 школ в отдаленных районах Боливии.

StarlinkИлон МаскAfrica CDCЭболаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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