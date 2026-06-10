RedMagic 11С Pro вышел на международный рынок: подэкранная камера и мощная система охлаждения

·2·Технологии
RedMagic 11С Pro вышел на международный рынок: подэкранная камера и мощная система охлаждения

Китайский бренд Nubia объявил о начале международных продаж своего новейшего игрового флагмана — смартфона RedMagic 11С Pro. Эта модель, дебютировавшая на внутреннем рынке Китая в середине мая, теперь официально доступна для потребителей в различных регионах мира, включая страны Европы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из особенностей смартфона является отсутствие каких-либо вырезов на экране. Фронтальная камера на 16 Мп скрыта непосредственно под дисплеем. Устройство также оснащено динамической РГБ-подсветкой и прозрачной задней панелью, позволяющей наблюдать за работой системы жидкостного охлаждения.

Что касается технических характеристик, RedMagic 11С Pro получил 6,85-дюймовый АМОЛЭД-экран с частотой обновления 144 Hz. Производительность устройства обеспечивается разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 5. Основной блок камер состоит из датчиков 50 Мп, 50 Мп и 2 Мп, что позволяет делать снимки высокого качества.

В плане автономности смартфон оснащен аккумулятором емкостью 7500 mAh, который поддерживает технологию проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Устройство защищено от воды и пыли по стандарту ИПКс8 и работает на базе платформы RedMagic ОС 11.5 на базе Android 16.0.

RedMagicNubiaSnapdragonСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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