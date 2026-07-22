В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене

·562·Технологии
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене

Один из клиентов торговой сети Costco в США столкнулся с неожиданной удачей: во время обычного похода за покупками он приобрел мощный игровой компьютер последней модели почти вдвое дешевле его себестоимости. Это событие вызвало большой интерес в социальных сетях и стало предметом обсуждения среди любителей технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам пользователя под ником клкп20 на форуме Reddit, он случайно заметил выставочный образец от бренда иБуйПовер. Администрация магазина выставила это устройство на продажу с большой скидкой, чтобы освободить место для новых моделей.

Цена и технические характеристики

Хотя первоначальная рыночная цена этого компьютера составляла 1900 долларов, удачливому покупателю удалось приобрести его всего за 1140 долларов. Как сообщает издание иксбт.ком, такая цена даже значительно ниже стоимости внутренних компонентов устройства. Технические характеристики компьютера позволяют запускать любую современную игру на самых высоких настройках.

В состав устройства входят следующие компоненты:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 9800Кс3Д;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070;
  • Оперативная память: 32 GB ДДР5;
  • Накопитель: 2 TB SSD;
  • Система охлаждения: Система жидкостного охлаждения (СЖО).
Кроме того, в комплект входили игровая клавиатура, мышь и лицензионная операционная система Windows 11. Такая конфигурация сегодня считается одним из самых идеальных вариантов для геймеров и специалистов по видеомонтажу.

Особенности покупки

Покупатель отметил, что планирует заменить только блок питания, так как сомневается в качестве стандартных блоков питания в готовых (пре-буилт) компьютерах. Несмотря на это, цена всей сборки превзошла все ожидания.

На рынке Узбекистана компьютеры с такой мощной конфигурацией также оцениваются очень высоко. Особенно если покупать отдельно видеокарты нового поколения, такие как NVIDIA GeForce RTX 5070, и процессоры Ryzen 7 9800Кс3Д, их стоимость может превысить общую сумму, уплаченную покупателем. Подобные скидки обычно встречаются у крупных международных ритейлеров во время сезонных обновлений.

Данный случай оценивается в мире технологий как «удачная покупка», поскольку выставочные образцы часто находятся практически в новом состоянии, но из-за политики магазина их требуется быстрее распродать.

ТехнологииКомпьютерыNVIDIARyzenСкидки
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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