Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%

Глобальное климатическое явление, возникающее в экваториальной части Тихого океана — Эль-Ниньо, может принять гораздо более мощный оборот, чем ожидалось. Согласно последнему отчету, опубликованному Национальной метеорологической службой США (НВС), вероятность того, что текущее природное явление перерастет в «Супер Эль-Ниньо», составляет 81%. Это свидетельствует о том, что аномально жаркие температуры и резкие изменения погоды на планете будут продолжаться в ближайшие годы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По прогнозам специалистов, эта климатическая система с вероятностью 97% сохранит свое влияние как минимум до весны 2027 года. Эль-Ниньо — это процесс, связанный с повышением температуры поверхности воды в восточной части Тихого океана, который полностью меняет распределение тепла в атмосфере. В результате глобально меняется направление воздушных потоков, что приводит к неожиданным стихийным бедствиям в различных регионах.

Глобальные температурные рекорды могут быть обновлены

По данным НВС, в настоящее время температура воды в центральной и восточной зонах Тихого океана превысила климатическую норму более чем на 1 градус, а в некоторых районах этот показатель приближается к 3 градусам. Если температура продолжит расти, текущий эпизод войдет в список самых мощных явлений «Супер Эль-Ниньо», наблюдаемых с 1950 года. Это, в свою очередь, может привести к тому, что 2026 и 2027 годы станут самыми жаркими годами в истории человечества.

В периоды сильного Эль-Ниньо баланс осадков и температур в различных точках мира резко нарушается. Например, в странах Юго-Восточной Азии возрастает риск засухи, крупных лесных пожаров и гибели урожая. В то же время в других частях океана наводнения и сильные штормы становятся обычным явлением. Интересно, что это явление также может вызвать снижение активности ураганов в Атлантическом океане.

Обеспокоенность ученых и меры предосторожности

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (НОАА) еще в июне подтвердило формирование Эль-Ниньо. Однако новые наблюдения показали, что процесс усиливается быстрее, чем ожидалось. Ученые обсуждали методы геоинженерии, то есть искусственного воздействия на климатическую систему, чтобы смягчить последствия этого стихийного бедствия. Но на данный момент таких масштабных технологий не существует, и эта идея вызывает серьезные споры в научных кругах.

Для стран с континентальным климатом, таких как Узбекистан, такие глобальные изменения также не останутся незамеченными. Хотя Эль-Ниньо не происходит непосредственно в нашем регионе, изменения в глобальной атмосфере могут повлиять на то, что зима в Центральной Азии будет неожиданно теплой или увеличится продолжительность аномальных волн жары в летние месяцы. Это требует новых подходов в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами.

Подводя итог, «Супер Эль-Ниньо» может вызвать не только экологические, но и экономические проблемы. Мировое сообщество должно быть готово к этим климатическим колебаниям, которые, по прогнозам, продлятся до 2027 года. В настоящее время основное внимание уделяется усилению мониторинга погоды и предотвращению возможных стихийных бедствий.