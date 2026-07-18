Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана

·51·Технологии
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана

Международная группа геофизиков впервые в истории науки смогла напрямую зафиксировать процесс разрыва океанической коры и заполнения этой пустоты новой магмой. В результате исследования, проведенного на Юго-Восточном Индийском хребте, было установлено, что морское дно сдвинулось более чем на 2 метра. Это событие считается революционным шагом в понимании процессов геологического формирования нашей планеты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Открытие было сделано в феврале 2024 года во время экспедиции к подводному горному хребту, разделяющему Австралийскую и Антарктическую тектонические плиты. Именно в таких зонах плиты расходятся, а магма, поднимающаяся из мантии, застывает, образуя новую океаническую кору. Хотя этот механизм теоретически был известен десятилетиями, до сих пор не было возможности наблюдать его в режиме реального времени.

Технологический прорыв и результаты измерений

Ученые разместили сеть специального оборудования вдоль 100-километрового участка хребта. Согласно данным, опубликованным в журнале Натуре, в исследовании использовались следующие инструменты:

  • 5 гидрофонов для записи подводных звуков и сейсмических волн;
  • 15 автономных акустических маяков, обменивающихся сигналами каждые 4 часа;
  • Высокоточные датчики для измерения глубины морского дна.
После того как гидрофоны зафиксировали серию подводных землетрясений, акустические измерения показали смещение некоторых устройств. Расчеты подтвердили, что отдельные участки океанического дна расширились как минимум на 2 метра. Также значительное изменение глубины стало явным доказательством произошедшего разлома.

По расчетам авторов исследования, за несколько дней в разлом между плитами поднялось около 160 миллионов кубических метров лавы. По мнению экспертов, магма вышла из подземного резервуара, где она накапливалась долгие годы. После опустошения резервуара некоторые участки океанического дна начали проседать, что еще больше увеличило масштаб процесса.

Процесс оказался намного мощнее, чем ожидалось

Морской геофизик из Национального центра научных исследований Франции (КНРС) Жан-Ив Ройе отметил, что результаты оказались гораздо значительнее ожидаемых. Изначально ученые предполагали, что вертикальное смещение составит несколько сантиметров, но на практике изменения достигли 4,2 метра. Это означает, что динамика океанического дна гораздо активнее, чем мы думали.

В ходе этого события в результате движения Австралийской тектонической плиты высвободилась энергия сильного напряжения, накапливавшаяся в течение последних 30–60 лет. Хотя подобные процессы постоянно формируют новое океаническое дно, их изучение было крайне затруднено из-за расположения срединно-океанических хребтов в труднодоступных районах.

Этот научный успех предоставляет геологам новые данные для прогнозирования формирования поверхности Земли и тектонической активности. Теперь ученые могут доказать с помощью точных цифр, с какой энергией и скоростью происходит обновление океанической коры.

ГеофизикаОкеанМагмаНаукаТектоника
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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