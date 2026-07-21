Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне

Информация о будущих флагманах Apple продолжает распространяться. Известный инсайдер Джон Проссер в своем новом видео продемонстрировал еще официально не представленную модель iPhone 18 Pro. Эти данные вызвали большой резонанс в мире технологий, так как в них раскрыты не только внешний вид смартфона, но и ожидаемые технические новшества. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Как сообщает издание иксбт.ком, главной особенностью нового устройства станет его камера. Ожидается, что в модели iPhone 18 Pro впервые будет применена система с переменной диафрагмой (вариабле апертуре). Эта технология позволит пользователям контролировать световой поток на аппаратном уровне, точнее настраивать глубину резкости и добиваться высокого качества при ночной съемке.

Новый цвет и аппаратное обеспечение

На видео iPhone 18 Pro показан в новом «вишневом» (черрй) цвете, который отличается от предыдущих моделей своей насыщенностью и благородным видом. Также сообщается, что корпус устройства будет состоять из слегка утолщенной алюминиевой рамки. Это, в свою очередь, позволит лучше защитить внутренние компоненты и разместить аккумуляторы большей емкости.

Серьезные изменения ожидаются и в технических характеристиках. Согласно данным, серия iPhone 18 Pro будет оснащена чипом Apple А20 Pro, изготовленным по 2-нм техпроцессу. Этот процессор не только повысит производительность, но и выведет энергоэффективность на новый уровень. Также ожидается, что размер выреза Dynamic Island значительно уменьшится.

Аккумулятор и дата презентации

Одним из аспектов, который больше всего порадует пользователей, является увеличение емкости батареи. Инсайдер утверждает, что модель iPhone 18 Pro получит аккумулятор емкостью 4288 мА·ч, а его более крупная версия iPhone 18 Pro Max — 5567 мА·ч. Это может стать одним из самых высоких показателей в истории смартфонов Apple.

По слухам, официальная презентация новых флагманов запланирована на 8 или 9 сентября следующего года. Стоит отметить, что в настоящее время Apple судится с Джоном Проссером из-за утечки дизайна iOS 26 и другой конфиденциальной информации. Однако предыдущие прогнозы инсайдера, включая данные об iPhone SE 2020 и Google Pixel 7, подтвердились, что повышает доверие к его новым сообщениям.