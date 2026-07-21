Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне

·5.5K·Технологии
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне

Информация о будущих флагманах Apple продолжает распространяться. Известный инсайдер Джон Проссер в своем новом видео продемонстрировал еще официально не представленную модель iPhone 18 Pro. Эти данные вызвали большой резонанс в мире технологий, так как в них раскрыты не только внешний вид смартфона, но и ожидаемые технические новшества. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Как сообщает издание иксбт.ком, главной особенностью нового устройства станет его камера. Ожидается, что в модели iPhone 18 Pro впервые будет применена система с переменной диафрагмой (вариабле апертуре). Эта технология позволит пользователям контролировать световой поток на аппаратном уровне, точнее настраивать глубину резкости и добиваться высокого качества при ночной съемке.

Новый цвет и аппаратное обеспечение

На видео iPhone 18 Pro показан в новом «вишневом» (черрй) цвете, который отличается от предыдущих моделей своей насыщенностью и благородным видом. Также сообщается, что корпус устройства будет состоять из слегка утолщенной алюминиевой рамки. Это, в свою очередь, позволит лучше защитить внутренние компоненты и разместить аккумуляторы большей емкости.

Серьезные изменения ожидаются и в технических характеристиках. Согласно данным, серия iPhone 18 Pro будет оснащена чипом Apple А20 Pro, изготовленным по 2-нм техпроцессу. Этот процессор не только повысит производительность, но и выведет энергоэффективность на новый уровень. Также ожидается, что размер выреза Dynamic Island значительно уменьшится.

Аккумулятор и дата презентации

Одним из аспектов, который больше всего порадует пользователей, является увеличение емкости батареи. Инсайдер утверждает, что модель iPhone 18 Pro получит аккумулятор емкостью 4288 мА·ч, а его более крупная версия iPhone 18 Pro Max — 5567 мА·ч. Это может стать одним из самых высоких показателей в истории смартфонов Apple.

По слухам, официальная презентация новых флагманов запланирована на 8 или 9 сентября следующего года. Стоит отметить, что в настоящее время Apple судится с Джоном Проссером из-за утечки дизайна iOS 26 и другой конфиденциальной информации. Однако предыдущие прогнозы инсайдера, включая данные об iPhone SE 2020 и Google Pixel 7, подтвердились, что повышает доверие к его новым сообщениям.

  • Революционная камера с переменной диафрагмой;
  • Корпус в новом «вишневом» цвете;
  • 2-нм процессор Apple А20 Pro;
  • Аккумуляторы увеличенной емкости;
  • Уменьшенный вырез Dynamic Island.

AppleIPhoneТехнологииСмартфонГаджеты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения