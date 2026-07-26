Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно

·67·Технологии
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно

Совместное предприятие японского автогиганта и китайской компании GAC — GAC Toyota — сделало революционный шаг в индустрии электромобилей. Компания объявила беспрецедентную бессрочную гарантийную программу на аккумуляторы в своих новых моделях. Ожидается, что эта инициатива станет окончательным решением вопросов срока службы батарей и безопасности, которые являются главным страхом владельцев электромобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .

В рамках новой программы владельцы моделей Платинум 7 (также известной как Toyota бЗ7) и Платинум 3Кс (Toyota бЗ3Кс) будут полностью защищены от проблем, связанных с аккумулятором. По информации иксбт.ком, производитель обещает взять на себя все последствия, связанные с возгоранием тяговой батареи, и бесплатно заменять аккумуляторные элементы даже после истечения стандартного срока гарантии.

Безопасность и бесплатное техническое обслуживание

Представители GAC Toyota подчеркивают, что эта новая политика является первой в своем роде в автомобильной отрасли. Если возгорание не было вызвано внешними факторами (например, переходом огня с другого объекта), компания покроет все расходы независимо от обстоятельств инцидента. Эта гарантия включает в себя не только заводские дефекты, но и возгорания в результате повреждения батареи в ДТП или повреждения нижней части кузова.

Самым примечательным аспектом является то, что компания взяла на себя обязательство бесплатно заменять вышедшие из строя аккумуляторные элементы даже после того, как автомобиль эксплуатировался более 8 лет. Обычно многие производители прекращают гарантийные обязательства спустя 8 лет или 160 тыс. километров пробега, однако Toyota убирает это ограничение.

Масштаб программы и неопределенности

Данная программа объявлена бессрочной, и она распространяется не только на будущих покупателей, но и на клиентов, которые уже приобрели вышеупомянутые модели. Этот шаг послужит повышению доверия к бренду Toyota на рынке электромобилей и получению преимущества в борьбе с конкурентами вроде Tesla.

Однако на данный момент GAC Toyota не раскрыла все детали новой программы. В частности, пока остаются неизвестными критерии, по которым случай будет признаваться гарантийным, кто будет проводить экспертизу и каков порядок определения причины возгорания.

В то время как на рынке Узбекистана также растет интерес к электромобилям бренда Toyota, подобные условия гарантии могут существенно повлиять на выбор потребителей. Хотя эта программа пока относится к продукции совместного предприятия в Китае, вполне вероятно, что она изменит стандарты обслуживания электромобилей в глобальном масштабе.

ToyotaЭлектромобильТехнологииГарантияАккумулятор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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