Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю

·33·Технологии
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю

На пути к исследованию космоса человечество стало свидетелем одного из исторических открытий. Согласно сообщению пресс-службы Университета Флориды, астрономы впервые подтвердили наличие атмосферы у экзопланеты земного типа. Ожидается, что это открытие откроет новую эру в поиске иных миров, где может существовать жизнь. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эта планета, получившая название ЛХС 1140б, вращается вокруг красного карлика в созвездии Кита. Она находится на относительно близком расстоянии от Солнечной системы — примерно в 48 световых годах. Ученые отмечают, что данный объект относится к категории «суперземель» и по массе в 5,6 раза тяжелее нашей планеты.

Благоприятные условия для жизни

ЛХС 1140б совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 25 дней. Самое главное, что она находится в «обитаемой зоне» звезды. Это означает, что планета находится не слишком близко и не слишком далеко от своего солнца, в результате чего на её поверхности поддерживается температура, необходимая для сохранения воды в жидком состоянии. Планета всегда обращена к звезде одной стороной, поэтому смена дня и ночи на ней не наблюдается.

По мнению специалистов, для того чтобы планета была признана пригодной для жизни, необходимы три основных фактора: наличие твердой (каменистой) поверхности, температура, позволяющая существовать жидкой воде, и, самое главное, наличие атмосферы. ЛХС 1140б на данный момент является главным кандидатом за пределами Солнечной системы, отвечающим всем трем требованиям.

Открытие уникальной атмосферы

По словам доцента Университета Флориды Джейсона Диттмана, обнаружение атмосферы на планете такого типа стало неожиданной новостью для научного мира. Все изученные ранее каменистые планеты вокруг красных карликов либо вовсе не имели атмосферы, либо потеряли свою воздушную оболочку из-за мощного излучения в процессе эволюции.

Согласно предварительным расчетам, атмосфера ЛХС 1140б в основном богата гелием, а также содержит небольшое количество водорода. Прямых доказательств наличия жизни здесь пока нет, однако теоретически в таких условиях существуют возможности для возникновения и развития жизни.

Новые исследования с помощью телескопа James Webb

В ближайшем будущем астрономы планируют более глубокое изучение этой экзопланеты. Для этого будет использован самый мощный орбитальный аппарат в распоряжении человечества — телескоп James Webb. Исследователи надеются с помощью этого телескопа определить наличие водяного пара в атмосфере планеты.

По заключению экспертов, обнаружение атмосферы на ЛХС 1140б — это огромный шаг на пути к изучению планет, действительно похожих на Землю. Если будущие наблюдения подтвердят следы воды и кислорода на планете, это может помочь найти ответ на вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной.

КосмосАстрономияЭкзопланетаJames WebbНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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