DoorDash запустил заказ еды через текстовые и фото-запросы с помощью нового АИ-чат-бота

Компания DoorDash в четверг объявила о запуске нового АИ-чат-бота, который позволяет пользователям заказывать еду и товары с помощью текстовых запросов и фотографий. Чат-бот под названием «Аск DoorDash» позволяет пользователям искать нужные товары своими словами, не тратя время на просмотр списков ресторанов и магазинов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

С помощью новой системы вы можете сказать чат-боту, что хотите съесть, поделиться ссылкой на рецепт или написать описание для бронирования места. В блоге компании отмечается, что традиционные поисковые системы хорошо работают, когда вы знаете точное название ресторана, однако «Аск DoorDash» был специально разработан для ситуаций, когда пользователь не знает точно, чего хочет.

Приложение DoorDash может сформировать корзину на основе фотографии из кулинарной книги, рукописного списка покупок или рецепта. Система автоматически добавляет все продукты и их количество в корзину. Она также уточняет у пользователя, есть ли дома базовые продукты, такие как сахар или сливочное масло, чтобы избежать лишних трат. Чат-бота также можно попросить повторить последний заказ или порекомендовать новые товары на основе предыдущих покупок.

При заказе еды можно отправить чат-боту запрос вроде «сытный ужин для семьи из 4 человек». Приложение не только показывает рестораны, но и объясняет, почему именно это место соответствует вашему запросу. Также есть возможность фильтровать результаты по дополнительным критериям, таким как «подходит для детей, вегетарианские и неострые блюда».

В настоящее время этот чат-бот запущен на платформе iOS в отдельных регионах для поиска ресторанов, покупок и бронирования. В ближайшие недели компания планирует расширить эту функцию на всю территорию США. Подобные технологии активно внедряются и конкурентами, такими как Uber Эатс и Instacart.