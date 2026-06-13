SpaceX выпустила копию двигателя Raptor В3 в честь исторического IPO

Компания SpaceX представила коллекцию брендированных товаров в честь выхода на биржу. В интернет-магазине компании появились новые сувениры с символикой IPO и биржевым тикером СПККс. Этот шаг был предпринят, чтобы отметить успешный дебют компании на финансовом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В новую линейку вошли футболки «Те Футуре ис Публик» и «СПККс Лифтофф» по цене 35 долларов, сумка «И Хеарт СПККс» за 45 долларов, кепка за 40 долларов и специальный значок за 15 долларов. Самым дорогим и примечательным сувениром коллекции стал декоративный колокольчик в виде двигателя Raptor В3, который оценили в 125 долларов.

Выпуск коллекции связан с самым успешным IPO в истории SpaceX. После выхода на биржу акции компании значительно выросли в цене, а ее капитализация превысила 2,1 триллиона долларов. Этот результат позволил компании Илона Маска занять седьмое место в рейтинге самых дорогих предприятий мира.

Успешное IPO принесло большую выгоду не только инвесторам и Илону Маску, но и рядовым сотрудникам компании. Например, внимание общественности привлек тот факт, что в результате роста стоимости акций обычный сварщик в SpaceX стал миллионером.