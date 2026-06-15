Сокращения под маской искусственного интеллекта: почему техгиганты увольняют сотрудников

·16·Технологии
Сокращения под маской искусственного интеллекта: почему техгиганты увольняют сотрудников

В мировой технологической индустрии наблюдаются неожиданные и противоречивые процессы. В то время как крупные компании отчитываются о рекордных прибылях и доходах, они продолжают увольнять десятки тысяч сотрудников. Основной причиной этих сокращений часто называют внедрение технологий искусственного интеллекта (AI). Однако отраслевые эксперты сомневаются, что за этим предлогом скрываются другие экономические факторы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным платформы ТруеУп, в текущем году в технологических компаниях произошло более 363 волн сокращений, что привело к потере работы почти 150 тысячами человек. Это на 44 процента выше показателя прошлого года, что означает, что ежедневно свои места теряют в среднем 974 специалиста. В отчете консалтинговой фирмы Чалленгер, Грей & Чристмас отмечается, что в прошлом месяце сокращения достигли максимума за последние два года, и практически во всех отраслях AI был назван основной причиной.

AI — удобный предлог, чтобы скрыть ошибки?

Многие аналитики считают искусственный интеллект просто «удобной маской» для увольнения персонала. Например, глава компании Block Джек Дорси изначально объяснял сокращения тем, что инструменты AI меняют стиль работы. Однако позже он был вынужден признать, что во время пандемии компания наняла слишком много сотрудников. Известный инвестор Марк Андриссен согласен с этим мнением. По его словам, большинство крупных компаний имеют от 25 до 75 процентов избыточного штата, и теперь они используют технологии AI как «волшебный предлог» для исправления своих ошибок.

Ситуация в компании Uber также примечательна. Сократив 23 процента сотрудников своего кадрового отдела, компания заявила, что это не связано с AI. Но это заявление прозвучало после сообщений о том, что технический директор Uber потратил бюджет на AI, рассчитанный до 2026 года, всего за четыре месяца и был вынужден ограничить использование инженерами таких инструментов, как Claude Коде. Это свидетельствует о том, что финансовые ресурсы внутри компании перераспределяются.

Разрыв между богатством и безработицей

В то время как сотрудников выставляют на улицу, лидеры технологического мира и АИ-стартапы богатеют невиданными темпами. Например:

  • Акции производителя чипов Керебрас Сйстемс в первый же день выхода на биржу NASDAQ выросли на 68 процентов, сделав основателей миллиардерами;
  • Рыночная стоимость компании SpaceX достигла 2,1 триллиона долларов, что превратилось в бумажные миллионы для тысяч сотрудников;
  • Стоимость таких компаний, как OpenAI и Anthropic, оценивается примерно в 1 триллион долларов.
Глава Meta Марк Цукерберг объявил об увольнении 8 тысяч сотрудников через два месяца после покупки рекордного дома в Майами за 170 миллионов долларов. Подобные случаи показывают, что социальный разрыв между обычными работниками и технологическими гигантами становится все глубже.

В настоящее время в США и других развитых странах стоимость жизни, медицинская страховка и ипотечные ставки резко растут. Сокращение рабочих мест для специалистов в технологической сфере усугубляет экономические трудности. По мнению экспертов, хотя AI действительно повышает эффективность, нынешние сокращения — это скорее стратегический шаг, направленный на оптимизацию корпоративных расходов и отчетность перед акционерами.

ТехнологииИскусственный ИнтеллектMetaUberСокращения
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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