Huawei Мате 80 захватывает рынок: Apple остается позади

Китайский технологический гигант Huawei продолжает вызывать настоящий ажиотаж на внутреннем рынке со своей новой флагманской линейкой смартфонов Huawei Мате 80. Согласно последним данным, эти устройства не только сохраняют высокие продажи, но и улучшают свои показатели от недели к неделе. Эта ситуация свидетельствует о том, что бренд завоевывает преимущество в конкуренции с Apple в премиальном сегменте. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, к началу июня 2026 года (по состоянию на 23-ю неделю года) общий объем продаж серии Huawei Мате 80 превысил 6,7 миллиона единиц. Примечательно, что, несмотря на переход от начального ажиотажа к стабильной фазе, интерес покупателей не угасает. Напротив, если на 22-й неделе было продано 198 400 смартфонов, то на следующей неделе этот показатель достиг 211 400 единиц.

Доля рынка и конкуренция с Apple

В настоящее время Huawei удерживает абсолютное лидерство на рынке смартфонов Китая с долей 22,1% по недельным продажам. Для сравнения, основной конкурент компании, Apple, занимает второе место с долей 19,3% за тот же период. Борьба между двумя гигантами в сегменте смартфонов высокого класса становится все более острой.

По мнению аналитиков, успех серии Huawei Мате 80 связан с тем, что бренд укрепляет свою технологическую независимость. Использование компанией передовых процессоров и программных решений в своих устройствах вызывает большое доверие у местных потребителей. Это оказывает серьезное влияние на позиции даже таких глобальных брендов, как iPhone, на китайском рынке.

Ожидается обновление рекордов Mate 70

Напомним, что предыдущая серия Huawei Mate 70 за весь свой жизненный цикл была продана тиражом более 10 миллионов единиц. Исходя из текущих темпов роста, можно сказать, что новая модель Мате 80 может не только повторить рекорд предыдущего поколения, но и значительно его превзойти.

Флагманы Huawei всегда находились в центре внимания пользователей. Хотя основные продажи ориентированы на рынок Китая, успех этой модели, несомненно, повлияет на мировые цены и технологические тренды. В ближайшие месяцы ожидается выпуск глобальных версий этой серии, что еще больше усилит конкуренцию.