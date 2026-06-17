Канадский пенсионный фонд инвестировал 741 млн долларов в инфраструктуру ИИ Индии

·18·Технологии
Канадский пенсионный фонд инвестировал 741 млн долларов в инфраструктуру ИИ Индии

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) по всему миру побуждает крупных инвесторов активнее выходить на рынок цифровой инфраструктуры. КПП Инвестментс, крупнейший пенсионный фонд Канады, объявил об инвестициях в размере почти 741 миллиона долларов (70 миллиардов рупий) в индийского оператора дата-центров КтрлС. Этот шаг свидетельствует о растущей роли Индии в глобальной гонке по расширению облачных технологий и АИ-инфраструктуры. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

Согласно условиям соглашения, КПП Инвестментс сначала приобретет 8,2% доли в компании КтрлС за 423 миллиона долларов. Остальные 317 миллионов долларов будут направлены в совместное предприятие, специализирующееся на строительстве гипермасштабируемых (хйперскале) дата-центров по всей Индии. В этой новой структуре канадский фонд будет владеть 48%, а КтрлС — 52%.

Новый центр цифровой экономики

Основанная в 2007 году со штаб-квартирой в Хайдарабаде, компания КтрлС в настоящее время управляет более чем 15 дата-центрами по всей стране. В последние годы компания стремительно расширяет свои мощности вслед за резким ростом спроса со стороны облачных провайдеров и потребностей в обработке АИ-алгоритмов. Данные инвестиции помогут компании создать современную инфраструктуру, оптимизированную именно под нагрузки искусственного интеллекта.

Индия сегодня стала одним из самых привлекательных направлений для глобальных технологических гигантов. В последние месяцы такие компании, как Amazon, Google, Microsoft и OpenAI, объявили о своих проектах в этом регионе. Представитель КПП Инвестментс Макс Биагош подчеркнул, что Индия, как один из самых быстрорастущих цифровых рынков в мире, занимает важное место в глобальной стратегии фонда.

Глобальная гонка и конкуренция

Инвестиции в сферу дата-центров не ограничиваются только канадским фондом. Активность в отрасли подтверждают и следующие цифры:

  • Компания АирТрунк, поддерживаемая Blackstone, планирует реализовать в Индии проекты на сумму 30 миллиардов долларов до 2030 года.
  • Корпорация Meta в партнерстве с Релианке Индустриес приступила к строительству АИ-центра мощностью 168 МВт в штате Гуджарат.
  • Uber и другие крупные технологические платформы также увеличивают свои инвестиции для наращивания вычислительных мощностей в регионе.
КПП Инвестментс работает на рынке Индии с 2009 года, и по состоянию на март текущего года объем чистых активов фонда в стране достиг 20 миллиардов долларов. С 2017 года фонд формирует портфель цифровой инфраструктуры по всему миру. По мнению экспертов, такие крупные инвестиции выведут на новый уровень не только региональную цифровую экономику, но и глобальную АИ-экосистему.

Искусственный ИнтеллектИндияИнвестицииДата-центрCPP Investments
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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