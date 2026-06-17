PayPal закрывает свое венчурное подразделение: в компании масштабные структурные изменения

Компания PayPal, один из лидеров рынка глобальных платежных систем, приняла решение прекратить деятельность своего венчурного инвестиционного подразделения PayPal Вентурес. Этот шаг является частью продолжающегося процесса масштабной реструктуризации внутри компании, целью которой является сосредоточение внимания на фундаментальных направлениях бизнеса. По данным издания TechCrunch, представители компании подтвердили эту информацию и сообщили, что в настоящее время рассматриваются стратегические варианты для венчурного подразделения. Об этом Techcrunch.ком сообщает в новости.

Основанный в 2016 году, PayPal Вентурес за прошедший период успел инвестировать в более чем 80 перспективных проектов. В его портфеле еру такие крупные имена, как криптовалютная торговая платформа Талос Глобал, финтех-инфраструктура Плаид и криптобанк Anchorage Digital. Подразделение привлекло в общей сложности 850 миллионов долларов через три фонда, занимая важное место в глобальной финтех-экосистеме.

Стратегические изменения и новое руководство

Решение о закрытии венчурного фонда было принято после смены руководства компании. В феврале пост генерального директора PayPal занял Энрикуе Лорес. По мнению наблюдателей, предыдущий руководитель Алекс Чрисс был отправлен в отставку из-за неспособности адаптироваться к изменениям в отрасли и отсутствия результатов, которых ожидал совет директоров. Новый глава Энрикуе Лорес стремится вновь превратить компанию в «технологического гиганта» и сделать больший акцент на направлении искусственного интеллекта (AI).

По сообщению издания Фортуне, PayPal в настоящее время ищет способы продажи своих венчурных активов. Для этой цели в качестве консультанта был привлечен инвестиционный банк Джеффериес. Компания планирует улучшить денежный поток за счет продажи своих долей на вторичном рынке и направить ресурсы на внутренние разработки.

Риски и ожидаемые результаты

Эксперты предупреждают, что закрытие PayPal Вентурес может создать определенные риски для компании. Венчурное подразделение служило для PayPal окном в мир новых финтех-инноваций и позволяло сотрудничать со стартапами, формирующими будущее. Отказ от этой возможности может негативно сказаться на конкурентоспособности компании.

Кроме того, в последнее время компания сталкивается с юридическими проблемами. В частности, в 2020 году было достигнуто соглашение с Министерством юстиции на сумму 30 миллионов долларов по программе поддержки малообеспеченных слоев населения. В январе 2025 года один из инвесторов подал иск против PayPal с обвинением в дискриминации, дело сейчас находится на рассмотрении.

Резюмируя, PayPal идет по пути оптимизации своей деятельности и сокращения расходов. Ожидается, что в ближайшие годы продолжатся дополнительные сокращения рабочих мест и структурные изменения. Компания намерена сосредоточить все свое внимание на AI и современных платежных технологиях, чтобы восстановить свои прежние позиции.