PayPal закрывает свое венчурное подразделение: в компании масштабные структурные изменения

·24·Технологии
PayPal закрывает свое венчурное подразделение: в компании масштабные структурные изменения

Компания PayPal, один из лидеров рынка глобальных платежных систем, приняла решение прекратить деятельность своего венчурного инвестиционного подразделения PayPal Вентурес. Этот шаг является частью продолжающегося процесса масштабной реструктуризации внутри компании, целью которой является сосредоточение внимания на фундаментальных направлениях бизнеса. По данным издания TechCrunch, представители компании подтвердили эту информацию и сообщили, что в настоящее время рассматриваются стратегические варианты для венчурного подразделения. Об этом Techcrunch.ком сообщает в новости.

Основанный в 2016 году, PayPal Вентурес за прошедший период успел инвестировать в более чем 80 перспективных проектов. В его портфеле еру такие крупные имена, как криптовалютная торговая платформа Талос Глобал, финтех-инфраструктура Плаид и криптобанк Anchorage Digital. Подразделение привлекло в общей сложности 850 миллионов долларов через три фонда, занимая важное место в глобальной финтех-экосистеме.

Стратегические изменения и новое руководство

Решение о закрытии венчурного фонда было принято после смены руководства компании. В феврале пост генерального директора PayPal занял Энрикуе Лорес. По мнению наблюдателей, предыдущий руководитель Алекс Чрисс был отправлен в отставку из-за неспособности адаптироваться к изменениям в отрасли и отсутствия результатов, которых ожидал совет директоров. Новый глава Энрикуе Лорес стремится вновь превратить компанию в «технологического гиганта» и сделать больший акцент на направлении искусственного интеллекта (AI).

По сообщению издания Фортуне, PayPal в настоящее время ищет способы продажи своих венчурных активов. Для этой цели в качестве консультанта был привлечен инвестиционный банк Джеффериес. Компания планирует улучшить денежный поток за счет продажи своих долей на вторичном рынке и направить ресурсы на внутренние разработки.

Риски и ожидаемые результаты

Эксперты предупреждают, что закрытие PayPal Вентурес может создать определенные риски для компании. Венчурное подразделение служило для PayPal окном в мир новых финтех-инноваций и позволяло сотрудничать со стартапами, формирующими будущее. Отказ от этой возможности может негативно сказаться на конкурентоспособности компании.

Кроме того, в последнее время компания сталкивается с юридическими проблемами. В частности, в 2020 году было достигнуто соглашение с Министерством юстиции на сумму 30 миллионов долларов по программе поддержки малообеспеченных слоев населения. В январе 2025 года один из инвесторов подал иск против PayPal с обвинением в дискриминации, дело сейчас находится на рассмотрении.

Резюмируя, PayPal идет по пути оптимизации своей деятельности и сокращения расходов. Ожидается, что в ближайшие годы продолжатся дополнительные сокращения рабочих мест и структурные изменения. Компания намерена сосредоточить все свое внимание на AI и современных платежных технологиях, чтобы восстановить свои прежние позиции.

PayPalФинтехИнвестицииТехнологииСтартапы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в женском здоровье: Clair Health создала умное устройство для мониторинга гормоновРеволюция в женском здоровье: Clair Health создала умное устройство для мониторинга гормоновСегодня, 16:59Между Россией и Китаем запущен новый канал связи: скорость интернета вырастетМежду Россией и Китаем запущен новый канал связи: скорость интернета вырастетСегодня, 16:54На втором энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции начался важный этапНа втором энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции начался важный этапСегодня, 16:53Google переосмысливает систему умного дома с помощью ИИ GeminiGoogle переосмысливает систему умного дома с помощью ИИ GeminiСегодня, 16:53Московский метрополитен отказывается от зарубежного ПО в пользу ЛинуксМосковский метрополитен отказывается от зарубежного ПО в пользу ЛинуксСегодня, 16:28В России вводят специальные СИМ-карты для детей: утвержден новый порядокВ России вводят специальные СИМ-карты для детей: утвержден новый порядокСегодня, 16:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу