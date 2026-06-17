Между Россией и Китаем запущен новый канал связи: скорость интернета вырастет

·21·Технологии
Между Россией и Китаем запущен новый канал связи: скорость интернета вырастет

Российский оператор MegaFon в сотрудничестве с китайской компанией Чина Телеком ввел в эксплуатацию новый высокоскоростной магистральный канал связи, напрямую соединяющий Хабаровск и Гонконг. Основная значимость этого проекта заключается в выборе кратчайшего пути для передачи данных, что полностью исключает необходимость транзита через европейские узлы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

По данным иксбт.ком, ранее пользователи в Сибири и на Дальнем Востоке сталкивались со значительными задержками при доступе к китайским цифровым платформам. Их запросы были вынуждены проходить долгий путь через европейскую часть России и зарубежные транспортные хабы. Новая линия позволяет осуществлять прямой обмен трафиком с инфраструктурой Чина Телеком.

Задержки сократились в три раза

В результате запуска нового канала время задержки передачи данных (пинг) сократилось более чем в три раза. Это особенно важно для мессенджеров, онлайн-игр и торговых площадок, где критичны показатели времени. Теперь пользователи смогут более стабильно пользоваться самыми популярными сервисами Китая.

Специалисты MegaFon отмечают, что прямое соединение радикально улучшит качество связи при работе с такими крупными платформами, как WeChat, Баиду, Таобао и AliExpress. Это создаст большое удобство не только для обычных пользователей, но и для представителей бизнеса, регулярно поддерживающих цифровую связь с Китаем.

Данный проект является частью развития цифровой инфраструктуры в регионе. Увеличение количества прямых каналов связи снижает зависимость от европейских центров в международном обмене трафиком и повышает сетевую безопасность.

Стоит также отметить, что эта новость может иметь косвенное значение для Узбекистана и региона Центральной Азии. Оптимизация магистральных каналов, проходящих через Россию, может открыть новые маршруты и возможности для сотрудничества региональным интернет-провайдерам.

В настоящее время оператор укрепляет маршруты прямого обмена трафиком с основными сетями по всему миру. Эта стратегия направлена на обеспечение стабильного и быстрого доступа к глобальным цифровым сервисам, и в будущем ожидается реализация подобных проектов и в других направлениях.

MegaFonChina TelecomИнтернетТехнологииКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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