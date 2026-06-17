Самый маленький в мире радиолокационный спутник начал передавать снимки Земли

·23·Технологии
Самый маленький в мире радиолокационный спутник начал передавать снимки Земли

В области космических технологий произошло важное событие: «АИСТ-СТ», считающийся самым маленьким радиолокационным спутником в мире, отправил на Землю свои первые рабочие снимки. Этот миниатюрный аппарат, разработанный российскими инженерами, на практике доказал свою способность вести высокоточное наблюдение за поверхностью нашей планеты из космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком.

«АИСТ-СТ», созданный специалистами Самарского университета и Специального технологического центра в Санкт-Петербурге, стал первым радиолокационным спутником в формате КубеСат. Запущенный на орбиту 5 ноября 2024 года, аппарат успешно завершил послеполетные испытания и приступил к выполнению своих основных задач. По данным иксбт.ком, устройство уже представило кадры с некоторыми территориями Японии, Панамским и Суэцким каналами, а также районом Розамонд в США.

Технология, не зависящая от погоды и времени суток

Главной особенностью данного спутника является работа с помощью радиоволн сантиметрового диапазона. В отличие от обычных оптических камер, эта технология позволяет четко «видеть» поверхность Земли даже сквозь плотные облака, туман и в полной темноте. Это является критически важным фактором для сельского хозяйства, экологического мониторинга и изучения чрезвычайных ситуаций.

«АИСТ-СТ» устанавливает рекорд в мировой космонавтике благодаря своим габаритам. При весе всего около 30 кг на его борту установлен полноценный радиолокатор. Обычно такое сложное оборудование размещалось на гораздо более крупных и тяжелых космических кораблях. Сочетание малого объема и высокой эффективности открывает путь к созданию дешевых и оперативных систем космического мониторинга в будущем.

На данный момент снимки получены в маршрутном режиме с разрешением 5 метров на пиксель. Специалисты отмечают, что в дальнейшем спутник будет переведен в режим более детальной съемки, что позволит еще больше повысить качество и точность получаемых данных.

Данные, полученные в рамках проекта, имеют не только научное, но и экономическое значение. С помощью таких миниатюрных спутников можно сформировать целую сеть (группировку), что позволит наблюдать за любой точкой поверхности Земли в режиме реального времени. По плану, этот мини-аппарат будет активно функционировать в течение как минимум одного года.

КосмосТехнологииСпутникAIST-STИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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