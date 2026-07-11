Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет

Американская компания Унигрид Баттерй начала коммерческие поставки систем накопления энергии На+Каса, основанных на натрий-ионной технологии, предназначенных для домашних хозяйств. Эти инновационные устройства отличаются долговечностью и безопасностью по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами. В настоящее время первые устройства установлены в частных домах в Европе, а выход на рынок США ожидается в 2026 году после завершения процессов сертификации. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая система разработана в первую очередь для владельцев домов, использующих солнечные панели. На+Каса позволяет накапливать излишки электроэнергии, выработанной днем, для использования в вечернее и ночное время, а также служит резервным источником питания при сбоях в электросети. Эта технология является перспективным решением для регионов, где много солнечных дней, но важна стабильность энергоснабжения.

Технические возможности и гарантия долговечности

В основе устройства лежит собственная разработка компании Унигрид — натрий-ионная технология НКО. Емкость этого бытового аккумулятора составляет 9,25 кВт·ч. Производитель заявляет, что система рассчитана на эффективную работу в течение примерно 25 лет. Этот показатель практически совпадает со сроком службы современных солнечных панелей, что избавляет пользователей от необходимости замены батареи в течение всего цикла работы системы.

Еще одним важным преимуществом системы На+Каса является ее легкая интеграция в существующую инфраструктуру. По данным иксбт.ком, аккумулятор совместим с большинством гибридных инверторов на рынке. Это позволяет добавлять новую батарею к уже установленным солнечным электростанциям без каких-либо сложных модификаций.

Основные отличия от литий-ионных батарей

В отличие от широко распространенных в настоящее время литий-ионных батарей, натрий-ионная химия обладает рядом преимуществ:

Безопасность: Натрий-ионные батареи менее склонны к возгоранию и взрыву, что делает их более безопасными для хранения внутри дома.

Натрий-ионные батареи менее склонны к возгоранию и взрыву, что делает их более безопасными для хранения внутри дома. Температурная устойчивость: Система стабильно работает в широком диапазоне температур от -40 до +60 градусов.

Система стабильно работает в широком диапазоне температур от -40 до +60 градусов. Дешевое сырье: Натрий (соль) является гораздо более распространенным и дешевым ресурсом по сравнению с литием.

Компания Унигрид была основана в 2021 году как стартап при Калифорнийском университете в Сан-Диего. В настоящее время компания производит аккумуляторы мощностью 200 МВт·ч в год. Согласно плану, к 2027 году объем производства будет доведен до 2 ГВт·ч. В будущем компания планирует внедрить эту технологию не только в домашние хозяйства, но и в индустрию электромобилей.