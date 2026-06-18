Apple переходит на неожиданную стратегию: стали известны первые подробности об iPhone Air 2

Корпорация Apple планирует радикально изменить график своих традиционных презентаций, чтобы укрепить позиции на рынке смартфонов и поддерживать стабильную динамику продаж в течение всего года. Согласно последним данным агентства Bloomberg, компания уже начала работу над вторым поколением модели iPhone Air с ультратонким корпусом. Ожидается, что устройство, разрабатываемое в рамках проекта под кодом В62, устранит основные недостатки предыдущей модели. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главным нововведением смартфона iPhone Air 2 нового поколения станет его система камер. Если первая версия Air, по слухам, ограничится только одной основной камерой, то во втором поколении инженеры планируют разместить дополнительный модуль ультраширокоугольного объектива. Это позволит пользователям не выбирать между тонким дизайном и возможностями высококачественной съемки.

Технические возможности и автономность

Еще одним важным аспектом устройства является энергопотребление и время работы. Инженеры Apple стремятся значительно увеличить автономность модели iPhone Air 2. Однако из-за экстремально тонкого корпуса расширение объема аккумулятора остается сложной задачей. Поэтому основной акцент будет сделан на новый энергоэффективный чип А20 Pro и оптимизацию программного обеспечения. По имеющимся данным, этот процессор будет построен на той же платформе, что и будущие флагманские модели iPhone.

iPhone Air 2 сохранит стилистику предыдущей модели, но компоновка внутренних элементов будет усовершенствована. Как пишет издание иксбт.ком, Apple пересматривает сроки вывода своих продуктов на рынок. Теперь компания может отказаться от привычки представлять все новые смартфоны одновременно осенью.

Новая маркетинговая стратегия

Согласно новому плану, Apple разделит презентации устройств на два этапа. Осенью будут представлены только топовые флагманы — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной смартфон компании. Примерно через шесть месяцев, весной 2027 года, в продажу поступят более доступный iPhone 18 и обновленный iPhone Air 2.

Эта стратегия позволит Apple равномерно распределить доходы в течение года. Кроме того, с помощью этого метода компания намерена более эффективно конкурировать со своим главным соперником — Samsung. Южнокорейский гигант уже несколько лет представляет свои флагманские модели (серии Galaxy С и Galaxy Z) в разные сезоны года.

Эта новость имеет большое значение и для рынка Узбекистана. Обычно весенние презентации служат для оживления рынка в период спада интереса к новым продуктам. Ожидается, что iPhone Air 2 с его изящным дизайном и современными техническими характеристиками станет популярным именно среди пользователей, ценящих стиль и компактность.