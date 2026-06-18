Крупная кибератака в Техасе: украдены данные более 3 миллионов водительских удостоверений и паспортов

·25·Технологии
Крупная кибератака в Техасе: украдены данные более 3 миллионов водительских удостоверений и паспортов

В результате масштабной кибератаки на государственные системы в штате Техас (США) личные данные более 3 миллионов граждан попали в руки хакеров. По данным генеральной прокуратуры штата, этот инцидент стал одним из крупнейших случаев утечки данных в регионе в текущем году. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

Целью атаки стал Департамент парков и дикой природы Техаса (Тексас Паркс & Вилдлифе); хакеры смогли получить доступ к системе внешнего вендора (сервисной компании), занимающегося продажей лицензий на охоту и рыбную ловлю. Через эту систему жители штата и гости оформляли соответствующие разрешения.

Уязвимость системы безопасности и украденные данные

Согласно сообщению издания TechCrunch, киберпреступники завладели не только номерами водительских удостоверений и паспортов, но и адресами электронной почты, номерами телефонов и адресами проживания пользователей. Раскрытие такой информации может создать почву для кражи личных данных и различных финансовых махинаций в будущем.

Представители департамента сообщили, что отдел кибербезопасности обнаружил инцидент недавно, однако точные детали того, когда именно произошла атака и каков её характер, пока не разглашаются. Также в секрете остается название вендора, ответственного за базу данных.

На данный момент нет официальной информации о каких-либо требованиях хакеров или о выставлении украденных данных на продажу. Правительство Техаса заявило, что предпринимает меры по уведомлению пострадавших граждан и устранению последствий кибератаки.

Глобальные проблемы кибербезопасности

Этот случай вновь продемонстрировал, насколько уязвимым может быть обмен данными между государственными органами и сторонними сервис-провайдерами. В условиях стремительной цифровизации в Узбекистане защита баз персональных данных и соблюдение международных стандартов кибербезопасности приобретают особую актуальность.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты, как в Техасе, часто происходят из-за устаревшего программного обеспечения или человеческого фактора. В настоящее время федеральные службы США продолжают расследование данного происшествия.

TexasКибератакаУтечка ДанныхХакерыКибербезопасность
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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