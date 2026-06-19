Компания Эластик покупает стартап ДедуктивеАИ за 85 миллионов долларов

·16·Технологии
Компания Эластик покупает стартап ДедуктивеАИ за 85 миллионов долларов

Компания Эластик, один из мировых лидеров в области поиска и анализа данных, достигла соглашения о покупке стартапа ДедуктивеАИ, который использует искусственный интеллект для обнаружения ошибок в программном обеспечении. По данным TechCrunch, ссылающегося на собственные источники, стоимость этой сделки оценивается до 85 миллионов долларов. Этот шаг свидетельствует об усилении тренда на интеграцию агентных технологий искусственного интеллекта в продукты крупных технологических корпораций. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

ДедуктивеАИ был основан в 2023 году и за короткое время занял свою нишу в области программной инженерии. В ноябре прошлого года стартап привлек 7,5 миллионов долларов инвестиций от КРВ, Databricks Вентурес и других инвесторов. В то время компания оценивалась в 33 миллиона долларов, и тот факт, что менее чем за год ее стоимость выросла почти в три раза, демонстрирует высокий интерес к данной области.

AI СРЭ: Эра автоматического восстановления систем

Направление, в котором работает ДедуктивеАИ, называется AI СРЭ (инженерия надежности систем на базе искусственного интеллекта). Сегодня объем кода, создаваемого искусственным интеллектом, резко растет, из-за чего ручная проверка ошибок становится невозможной. Технология ДедуктивеАИ автоматически находит ошибки и предлагает решения по их устранению. Это позволяет инженерам тратить время не только на исправление сбоев, но и на разработку новых продуктов.

Компания Эластик известна своей системой поиска Эластиксеарч и аналитическими инструментами. Программы для мониторинга (обсервабилитй) компании помогают инженерам отслеживать состояние систем и обнаруживать угрозы безопасности. Интеграция технологии ДедуктивеАИ добавит платформе Эластик функцию автоматического решения проблем в режиме реального времени.

Основатели стартапа Ракеш Котари и Самир Агарвал являются экспертами с большим опытом в отрасли. Котари ранее занимал пост вице-президента по инженерии в компании ТугхтСпот, а Агарвал работал в таких гигантах, как Апаче Софтваре Фундатион и Meta. Кроме того, он является одним из инженеров-основателей компании Databricks.

Конкуренция и перспективы на рынке

Хотя годовой доход ДедуктивеАИ составляет около 1 миллиона долларов, компания сталкивается на рынке с крупными конкурентами, такими как Ресолве AI. Для справки: Ресолве AI недавно была оценена в 1,5 миллиарда долларов. Тем не менее, для Эластик данное приобретение является стратегической победой на пути к созданию более умной и автономной экосистемы.

Эта сделка является важным сигналом и для разработчиков и ИТ-компаний на развивающихся рынках, таких как Узбекистан. Искусственный интеллект становится основным инструментом не только для написания кода, но и для обеспечения стабильной работы систем. Ожидается, что местные специалисты, использующие такие платформы, как Эластик, в ближайшее время получат доступ к еще более совершенным и автоматизированным инструментам анализа.

ElasticDeductiveAIИскусственный ИнтеллектСтартапТехнологии
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Nodirbek Razzokov
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