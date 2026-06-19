ТерраМов Кс AWD: представлен умный мини-танк для сада с 28-ядерным процессором

·22·Технологии
ТерраМов Кс AWD: представлен умный мини-танк для сада с 28-ядерным процессором

В мире садовых технологий происходит настоящая революция: компания ТерраМов представила на платформе Кикстартер своего нового флагмана — роботизированную газонокосилку ТерраМов Кс AWD. Устройство, внешне напоминающее мини-танк, поражает специалистов не только дизайном, но и мощностью, а также возможностями искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным иксбт.ком, новое устройство предназначено для автономного ухода за большими территориями. ТерраМов Кс AWD оснащен системой полного привода (AWD) и независимой подвеской, что позволяет ему свободно перемещаться даже по садам с самым сложным рельефом. Главная особенность устройства заключается в его аппаратном обеспечении — робот работает на базе мощного 28-ядерного процессора, что позволяет выполнять сложные вычисления за считанные секунды.

Искусственный интеллект и высокая производительность

В вопросе навигации инженеры отказались от традиционных датчиков в пользу системы AI Висион. Шесть камер, установленных по периметру корпуса, позволяют устройству видеть окружающую среду на 360 градусов и определять препятствия. ТерраМов Кс AWD способен скашивать до 1200 квадратных метров в час, что делает его одним из самых быстрых роботов в своем классе.

Алгоритм движения робота также оригинален: достигнув конца ряда, он не разворачивается, а просто смещается в сторону и продолжает движение в обратном направлении. Такой подход экономит рабочее время и предотвращает избыточное давление на травяной покров. Устройство свободно охватывает площадь 6000 м2, а с дополнительными аккумуляторами этот показатель можно увеличить до 11 000 м2.

Технические возможности и цена

ТерраМов Кс AWD адаптирован для работы в тяжелых условиях. Он легко преодолевает уклоны до 42 градусов и неровности до 7 сантиметров. Режущий блок состоит из трех дисков, общая ширина захвата которых составляет 50,2 сантиметра. Высоту скашивания травы можно настроить в диапазоне от 25 миллиметров до 100 миллиметров.

  • Полный привод и независимая подвеска;
  • 28-ядерный процессор и 6 камер;
  • Способность преодолевать уклоны до 42 градусов;
  • Специальный интерфейс для дополнительного оборудования, такого как триммер;
  • Вес — примерно 40 кг.
Сейчас, на этапе финансирования проекта, устройство можно забронировать за 2700 долларов. В будущем его розничная цена, как ожидается, составит 3700 долларов. Поставки первым заказчикам запланированы на сентябрь 2026 года. В условиях Узбекистана такая техника может быть очень полезна для автоматизированного ухода за крупными коттеджными поселками и гольф-полями.

TerraMowРоботТехнологииИскусственный ИнтеллектГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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