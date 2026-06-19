Компания ФСП представила блок питания мощностью 3,3 кВ и новинки на выставке Computex 2026
На престижной выставке Computex 2026, проходящей на Тайване, компания ФСП представила новое поколение устройств, предназначенных для высокопроизводительных персональных компьютеров, рабочих станций и систем искусственного интеллекта (AI ПК). Стенд компании был организован под слоганом «Поверинг AI Тогетер», где основной акцент был сделан на адаптивности продуктов к локальным нагрузкам AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.
Одним из самых громких экспонатов выставки стал блок питания ФСП Каннон 3300В. Серия Каннон исторически создавалась для питания множества видеокарт, в частности для задач майнинга. Однако, по данным иксбт.ком, теперь это устройство позиционируется как решение для АИ-станций, работающих с несколькими GPU. Мощность новой модели была увеличена с 2,5 кВ до 3,3 кВ, она получила шесть разъемов 12В-2кс6 и сертификат 80 Plus Платинум.
Каннон 3300В был радикально обновлен и технически: в его основе лежат японские конденсаторы и технология GaN (нитрид галлия). Эта технология, обычно применяемая в компактных зарядных устройствах для ноутбуков, на этот раз была реализована в массивном блоке питания. По заявлению производителя, устройство начинает издавать заметный шум только при нагрузке свыше 90%, что свидетельствует о его очень высокой эффективности.
Компактные системы и белые флагманыКомпания не забыла и об любителях компактных систем. На выставке была продемонстрирована модель Даггер ПМ 1200В в формате СФКс-Л. Этот блок с поддержкой стандартов АТКс 3.1 и PCIe 5.1 обладает сертификатом 80 Plus Платинум, имеет полностью модульную конструкцию и будет доступен в черном и белом цветах. Это позволяет использовать мощные видеокарты даже в корпусах малого объема.
Также была представлена версия Вхите Эдитион популярного флагмана Мега Ти 1650В в белом цвете. Этот блок с сертификатом 80 Plus Титаниум предназначен для игровых ПК с экстремальными требованиями к питанию. Его Эко-режим полностью останавливает вентилятор при нагрузке системы ниже 40%, обеспечивая абсолютную тишину.
Корпуса и инновационные системы охлажденияОдним из самых привлекательных продуктов на стенде ФСП стал корпус М581. Этот корпус в формате «аквариум» выделяется дизайном с изогнутым стеклом. Особенности устройства следующие:
- маленький экран, встроенный в задний вентилятор (отображает температуру и скорость вращения);
- поворотный блок передних вентиляторов (возможность направить поток воздуха непосредственно на видеокарту);
- умная система подсветки, меняющая цвет в зависимости от нагрева системы;
- поддержка видеокарт длиной до 445 мм и материнских плат с разъемами подключения кабелей на задней стороне.
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