Компания ФСП представила блок питания мощностью 3,3 кВ и новинки на выставке Computex 2026

·23·Технологии
Компания ФСП представила блок питания мощностью 3,3 кВ и новинки на выставке Computex 2026

На престижной выставке Computex 2026, проходящей на Тайване, компания ФСП представила новое поколение устройств, предназначенных для высокопроизводительных персональных компьютеров, рабочих станций и систем искусственного интеллекта (AI ПК). Стенд компании был организован под слоганом «Поверинг AI Тогетер», где основной акцент был сделан на адаптивности продуктов к локальным нагрузкам AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Одним из самых громких экспонатов выставки стал блок питания ФСП Каннон 3300В. Серия Каннон исторически создавалась для питания множества видеокарт, в частности для задач майнинга. Однако, по данным иксбт.ком, теперь это устройство позиционируется как решение для АИ-станций, работающих с несколькими GPU. Мощность новой модели была увеличена с 2,5 кВ до 3,3 кВ, она получила шесть разъемов 12В-2кс6 и сертификат 80 Plus Платинум.

Каннон 3300В был радикально обновлен и технически: в его основе лежат японские конденсаторы и технология GaN (нитрид галлия). Эта технология, обычно применяемая в компактных зарядных устройствах для ноутбуков, на этот раз была реализована в массивном блоке питания. По заявлению производителя, устройство начинает издавать заметный шум только при нагрузке свыше 90%, что свидетельствует о его очень высокой эффективности.

Компактные системы и белые флагманы

Компания не забыла и об любителях компактных систем. На выставке была продемонстрирована модель Даггер ПМ 1200В в формате СФКс-Л. Этот блок с поддержкой стандартов АТКс 3.1 и PCIe 5.1 обладает сертификатом 80 Plus Платинум, имеет полностью модульную конструкцию и будет доступен в черном и белом цветах. Это позволяет использовать мощные видеокарты даже в корпусах малого объема.

Также была представлена версия Вхите Эдитион популярного флагмана Мега Ти 1650В в белом цвете. Этот блок с сертификатом 80 Plus Титаниум предназначен для игровых ПК с экстремальными требованиями к питанию. Его Эко-режим полностью останавливает вентилятор при нагрузке системы ниже 40%, обеспечивая абсолютную тишину.

Корпуса и инновационные системы охлаждения

Одним из самых привлекательных продуктов на стенде ФСП стал корпус М581. Этот корпус в формате «аквариум» выделяется дизайном с изогнутым стеклом. Особенности устройства следующие:

  • маленький экран, встроенный в задний вентилятор (отображает температуру и скорость вращения);
  • поворотный блок передних вентиляторов (возможность направить поток воздуха непосредственно на видеокарту);
  • умная система подсветки, меняющая цвет в зависимости от нагрева системы;
  • поддержка видеокарт длиной до 445 мм и материнских плат с разъемами подключения кабелей на задней стороне.
Кроме того, ФСП продемонстрировала систему жидкостного охлаждения длиной 360 мм под названием ФСП АЛ36. Главным преимуществом этого устройства является то, что для его настройки не требуется никакого специального программного обеспечения. Также на выставке в новом контексте — как основа для рабочих станций на базе AI — был повторно представлен корпус У500, выпущенный в прошлом году.

FSPComputex 2026Cannon 3300WAI PCТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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