Рынок складных смартфонов растет рекордными темпами: лидерство Samsung и Xiaomi

На рынке смартфонов начинается новая эра: пользователи проявляют больше интереса к гаджетам в складном (foldable) формате, чем к традиционным моноблокам. Последние анализы российского рынка показывают, что за последние четыре года объем продаж в этом сегменте вырос почти в два раза. Эта тенденция отчетливо заметна не только в соседних странах, но и во всем регионе СНГ, включая рынок смартфонов Узбекистана. Об этом сообщает Ixbt.com.

Согласно данным, опубликованным компанией MTS, за первые пять месяцев 2026 года потребителями было приобретено более 42 тысяч складных устройств. Этот показатель является самым высоким рекордом с момента появления гаджетов такого формата в продаже. Общий объем продаж составил 3,9 миллиарда рублей, что вызывает удивление отраслевых экспертов.

Динамика продаж и темпы роста

Для сравнения, в аналогичный период 2022 года продажи складных смартфонов составляли всего 24 тысячи единиц. Столь резкий рост спроса за четыре года объясняется повышением надежности технологий и относительной стабилизацией цен. Рост по сравнению с 2024 годом составил 50 процентов, а по сравнению с прошлым 2025 годом — 30 процентов.

По мнению специалистов, складные смартфоны теперь перестали быть просто дорогими игрушками или экспериментальными гаджетами, а успели превратиться в удобный рабочий инструмент для повседневной жизни. Размер экрана, режим многозадачности (multitasking) и компактный формат становятся основными критериями выбора для пользователей.

Самые популярные модели и цены

В настоящее время в списке самых продаваемых устройств на рынке лидируют следующие модели:

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Fold7

Xiaomi Mix Flip

Анализ показывает, что средняя цена складных смартфонов сейчас сформировалась на уровне около 92,6 тысячи рублей. Хотя эта цена выше, чем у традиционных смартфонов, пользователи демонстрируют готовность доплачивать за инновационный опыт.

На рынке Узбекистана складные модели брендов Samsung и Xiaomi также широко представлены в официальных магазинах и на технорынках. Тенденция роста, как и в России, наблюдается и в нашем регионе, так как представители премиум-сегмента все чаще отдают предпочтение устройствам в форматах Fold и Flip. Ожидается, что с выходом на этот рынок других крупных компаний, таких как Apple, конкуренция еще больше усилится.