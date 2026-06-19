От обуви к искусственному интеллекту: бренд Аллбирдс переродился под названием Смартбирд

Бренд Аллбирдс, известный во всем мире своими удобными кроссовками, осуществил неожиданную трансформацию. Компания полностью продала обувной бизнес и теперь выходит на рынок инфраструктуры искусственного интеллекта (AI) под названием Смартбирд. Этот шаг многие аналитики оценивают как один из самых необычных поворотов в Кремниевой долине. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Компания продала свое обувное подразделение за 43 миллиона долларов и привлекла еще 100 миллионов долларов инвестиций через биржу. Теперь эти средства будут направлены на развитие нового направления. Генеральным директором (CEO) Смартбирд была назначена Надя Карлстен, доктор технических наук и бывший руководитель AWS (Amazon Веб Сервикес).

Новая эра без сотрудников

Интересно то, что на момент назначения нового руководителя компании в ее подчинении еще не было ни одного сотрудника. В интервью изданию TechCrunch госпожа Карлстен сообщила, что сейчас она полностью занята формированием новой команды и поиском офиса. По ее словам, все процессы, связанные с обувным бизнесом, официально завершены.

Смартбирд позиционирует себя как провайдер инфраструктуры искусственного интеллекта. Они планируют предоставлять вычислительные мощности, необходимые для обучения и запуска моделей глубокого обучения (дип леарнинг). Однако компания намерена работать не с обычными облачными сервисами, а с клиентами, которые уделяют особое внимание суверенитету данных.

Приоритет безопасности и конфиденциальности данных

По мнению Нади Карлстен, Смартбирд не будет напрямую конкурировать с крупными игроками рынка или нео-облачными сервисами. Основными клиентами компании станут организации, которые по политическим или деловым причинам хотят сохранить полный контроль над своими серверами. Примером могут служить крупные предприятия в фармацевтике, энергетике, финансах и государственном секторе.

В то время как многие компании сейчас тестируют инструменты искусственного интеллекта, Смартбирд предлагает им безопасную среду для управления собственными специализированными моделями. Карлстен планирует запустить вычислительные кластеры для нескольких клиентов до конца года.

Стоит отметить, что в этой области такие гиганты, как Хевлетт Пакард и Экуиникс, уже предлагают свои услуги. Основной сложностью для Смартбирд станет необходимость выдержать эту конкуренцию с еще не сформированной командой и оправдать доверие инвесторов. Кто-то считает этот шаг Аллбирдс рискованным, другие же видят в нем единственный способ адаптации к эпохе современных технологий.