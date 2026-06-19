На платформе Рутубе запущен новый помощник на базе искусственного интеллекта

·29·Технологии
На платформе Рутубе запущен новый помощник на базе искусственного интеллекта

Российский видеохостинг Рутубе внедрил нового виртуального помощника на базе искусственного интеллекта, чтобы упростить работу пользователей с контентом. Сервис, созданный на основе нейросети ГигаЧат от компании Сбер, позволяет зрителям получать дополнительную информацию, не отвлекаясь от просмотра видео. Проект был разработан специалистами портала Рамблер. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Новый умный агент автоматизирует поиск информации на видеохостинге. Теперь пользователям не нужно переходить на другие сайты, чтобы найти ответы на интересующие вопросы. Виртуальный помощник может мгновенно предоставить факты об актерах в фильмах, съемочной группе, новостях мира кино и жизни блогеров. Ожидается, что это выведет пользовательский опыт на платформе на новый уровень.

Специальные возможности для любителей спорта

В частности, созданы отдельные возможности для спортивных болельщиков. Для тех, кто будет следить за Чемпионатом мира по футболу 2026 года через официальный канал Match ТВ на платформе Рутубе, запущен специальный спортивный эксперт. Этот АИ-агент детально владеет всей информацией о чемпионате, включая расписание игр, составы команд и статистические данные.

Разработчики подчеркивают, что специализированный спортивный искусственный интеллект использует только подтвержденные и официальные источники. Это защищает зрителей от недостоверной или непроверенной информации. Такой функционал призван оперативно удовлетворять информационные потребности пользователей во время крупных спортивных событий.

Развитие цифровой экосистемы

Согласно сообщению пресс-службы цифровых активов холдинга Газпром-Медиа, интеграция АИ-агентов является частью стратегии компании по развитию умных сервисов. Подобные инструменты не только обеспечивают подачу информации, но и в будущем позволят усовершенствовать систему персонализированных рекомендаций контента для каждого пользователя.

Эта новость может быть интересна и пользователям из Узбекистана, так как в нашем регионе многие зрители следят за русскоязычным контентом. Хотя ГигаЧат в основном опирается на базу данных на русском языке, его возможности внутри видеохостинга могут стать конкурентом аналогичным функциям на глобальных платформах (например, YouTube).

По мнению экспертов, АИ-помощники в ближайшее время станут неотъемлемой частью всех крупных видеоплатформ. Это важный шаг, направленный на увеличение времени пребывания пользователя на платформе и изменение культуры потребления контента. Внедряя эту технологию, Рутубе стремится продемонстрировать свой технологический потенциал.

RutubeИскусственный ИнтеллектGigaChatТехнологииНейросеть
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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