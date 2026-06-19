Microsoft признала ошибку в работе «Корзины» во всех версиях Windows

Корпорация Microsoft официально подтвердила появление нового бага во всех актуальных версиях операционной системы Windows. Данная проблема возникла после установки июньского обновления КБ5094126 и влияет на работу пользовательского интерфейса. Хотя эта неисправность не представляет угрозы общей стабильности системы, она создает неудобства для многих пользователей. Об этом сообщает иксбт.ком .

Основная проблема наблюдается при работе с «Корзиной» (Рекйкле Бин). Согласно данным Microsoft, в окне подтверждения удаления файла некорректно отображается его исходное имя. Например, если пользователь хочет удалить файл «отчет.доккс», система вместо него показывает внутреннее техническое имя из файловой системы (например, «$Р12345.доккс»).

Технические аспекты ошибки и безопасность

Специалисты отмечают, что данная ошибка носит исключительно визуальный характер. Это означает, что сами файлы не повреждаются и их содержимое не меняется. При входе в «Корзину» список файлов отображается как обычно, с правильными именами. Также функция восстановления (Ресторе) работает исправно — файл возвращается по своему прежнему адресу с оригинальным именем.

Эта проблема затрагивает почти все поддерживаемые версии Windows, включая издания для обычных пользователей и серверные версии. Это свидетельствует о масштабе неисправности. В настоящее время инженеры Microsoft работают над устранением ошибки.

Решение и сроки ожидания

По информации иксбт.ком, специальный патч, исправляющий эту ошибку, будет включен в следующий пакет накопительных обновлений для Windows. На данный момент единственным решением для обычных пользователей остается ожидание официального исправления. Для корпоративных клиентов ситуация несколько иная.

Организациям, которым требуется немедленное решение, Microsoft предлагает временный обходной путь (воркарунд). Однако для получения этих инструкций компаниям необходимо напрямую обратиться в службу бизнес-поддержки Microsoft. Пользователям, столкнувшимся со странным отображением имен файлов после обновления, рекомендуется не беспокоиться, так как это не приводит к потере данных.