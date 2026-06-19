Мукеш Амбани хочет превратить Индию в центр искусственного интеллекта

·5·Технологии
Мукеш Амбани хочет превратить Индию в центр искусственного интеллекта

Конгломерат Reliance Industries под руководством самого богатого человека Индии Мукеша Амбани заявил о намерении стать национальным чемпионом в глобальной гонке искусственного интеллекта (AI). Компания запускает масштабные AI-сервисы для каждого телефонного звонка, мобильного приложения и умных домов. Этот шаг является не только технологическим новшеством, но и стратегическим действием, направленным на снижение зависимости Индии от технологий США и Китая. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в источнике.

На ежегодном собрании акционеров в Мумбаи представители Reliance представили нового помощника под названием Jio Call Agent. Этот AI-помощник может подключаться непосредственно к телефонным разговорам, преобразовывать речь в текст, составлять краткое резюме и даже выполнять такие задачи, как заказ такси или доставки еды. По данным ixbt.com, активировать сервис можно простой командой «Hey Jio».

От телефонных звонков до систем умного дома

Reliance интегрирует свой сервис не как отдельное приложение, а непосредственно в телекоммуникационную сеть. Это позволит более чем 500 миллионам пользователей сети Jio пользоваться искусственным интеллектом без установки дополнительных программ. Также было обновлено приложение MyJio, которое теперь может выполнять сложные технические задачи, такие как активация eSIM-карт или выбор роуминг-планов, через запросы на естественном языке.

Компания не ограничилась мобильной связью и продемонстрировала умный экран TeleFrame для домов. Это устройство, похожее на продукты Amazon и Google, будет автоматически предоставлять пользователю данные о погоде, расписание и напоминания по хозяйству. Таким образом, Амбани стремится сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью повседневной жизни.

Глобальное сотрудничество и национальные интересы

Мукеш Амбани в своей речи подчеркнул, что Индия не должна оставаться просто потребителем импортных технологий, а должна стать создателем и глобальным лидером в области искусственного интеллекта. С этой целью Reliance укрепляет сотрудничество с такими мировыми гигантами, как NVIDIA, Google и Meta. Компания планирует инвестировать 110 миллиардов долларов в развитие AI-инфраструктуры.

Новые технологии, учитывая специфические потребности Индии, будут поддерживать 22 местных языка. Reliance также анонсировала следующие специализированные AI-сервисы для социальных сфер:

  • JioHealthIQ — умный помощник в сфере здравоохранения;
  • JioLearnIQ — AI-решения для системы образования;
  • JioKrishiIQ — инструмент для повышения эффективности сельского хозяйства;
  • AI Vyapar — платформа для цифровизации малого и среднего бизнеса.
В то же время эксперты обращают внимание на вопрос безопасности пользовательских данных. Хотя Reliance заявила, что все сервисы будут работать с согласия пользователей, четкого ответа на вопрос о том, будут ли собранные данные использоваться для обучения AI-моделей, пока не последовало. Тем не менее, эти проекты рассматриваются как огромный шаг на пути к технологической независимости Индии.

RelianceMukesh AmbaniJioИскусственный ИнтеллектИндия
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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