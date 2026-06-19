Правительство США запретило модели Anthropic: национальная безопасность или политическая игра

·26·Технологии
Правительство США запретило модели Anthropic: национальная безопасность или политическая игра

В мире искусственного интеллекта произошел неожиданный поворот: правительство США приняло решение ограничить использование новейших и мощнейших моделей компании Anthropic — платформ Fable 5 и Mythos 5. Хотя этот шаг был предпринят с точки зрения национальной безопасности, он вызвал бурные дискуссии и неожиданные последствия в технологическом сообществе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

Причиной запрета, как утверждается, стала уязвимость, обнаруженная исследователями Amazon. Согласно данным, специалисты нашли способ обхода защитных барьеров (гуардраилс) модели Fable 5. Это может создать риск использования искусственного интеллекта в вредоносных целях. По сообщению TechCrunch, эксперты по кибербезопасности подвергли это решение критике, выступив с открытым письмом.

Сомнения вокруг запрета и проблемы безопасности

Представители Anthropic и группа независимых исследователей подчеркивают, что данные уязвимости характерны не только для модели Fable 5. Подобные методы «джаилбреак» (взлома системы) сейчас существуют почти во всех крупных языковых моделях на рынке. Поэтому эксперты считают подозрительным тот факт, что правительство приняло столь жесткие меры именно в отношении продуктов Anthropic.

Политические аналитики оценивают эту ситуацию как очередное проявление сложных отношений между Anthropic и действующей администрацией Трампа. Журналисты TechCrunch в подкасте Экуитй обсудили, что за этим запретом может стоять не только безопасность, но и политическое давление.

Неожиданная реклама и перспективы IPO

Интересно, что этот запрет может принести неожиданную выгоду бренду Anthropic. Обычно технологии, признанные «опасными» и запрещенные на государственном уровне, вызывают особый интерес у инвесторов и пользователей. Это воспринимается как косвенный сигнал о том, что модель действительно обладает огромной мощностью и потенциалом.

В то время как Anthropic сейчас готовится к своему первичному публичному размещению акций (IPO), этот шум может положительно повлиять на стоимость акций компании. Для разработчиков и крупных корпораций платформа Anthropic по-прежнему остается одним из самых привлекательных направлений.

Для узбекистанских специалистов и любителей искусственного интеллекта эта ситуация также имеет важное значение. Подобные ограничения в глобальном масштабе определяют, как АИ-технологии будут регулироваться в будущем. Запрет моделей Anthropic может открыть новые возможности для таких гигантов, как OpenAI и Google, или, наоборот, положить начало эпохе жесткой цензуры для всей отрасли.

AnthropicИскусственный ИнтеллектСШАТехнологииAmazon
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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