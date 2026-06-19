Google Gemini Live стал умнее: теперь он запоминает прошлые разговоры

·23·Технологии
Google Gemini Live стал умнее: теперь он запоминает прошлые разговоры

Корпорация Google объявила о важном обновлении своего голосового АИ-помощника Gemini Live. Теперь система получила возможность запоминать историю предыдущих взаимодействий с пользователем и использовать её в будущих беседах. Этот шаг является стратегическим переходом Gemini Live от простого исполнителя голосовых команд к полноценному персональному помощнику. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Ранее система Gemini Live была ограничена рамками текущего диалога. Обновленный функционал предоставляет ей доступ к «памяти» всех прошлых бесед. Это означает, что пользователю достаточно один раз упомянуть о своих правилах питания, важных семейных датах или любимых хобби — помощник запомнит эту информацию и не будет запрашивать её повторно в следующий раз.

Интеграция с YouTube и Google Воркспаке

по данным иксбт.ком, обновление расширило возможности не только в плане памяти, но и в плане взаимодействия с внешними сервисами. Через функцию Коннектед Аппс Gemini Live теперь может напрямую обращаться к YouTube, Google Воркспаке и инструментам генерации изображений прямо во время общения. Это позволяет пользователю искать видео или работать с документами, не прерывая голосовой диалог.

Например, во время беседы с Gemini Live пользователь может попросить найти видео по определенной теме или создать изображение на основе описания. AI выполнит эти задачи в режиме реального времени и предоставит результат. Ожидается, что такая интеграция значительно упростит повседневные рабочие процессы для пользователей экосистемы Google.

Что касается безопасности, Google подчеркивает, что новые функции работают в рамках разрешений, ранее предоставленных пользователем. То есть AI имеет доступ только к тем данным, на которые пользователь дал согласие, и к открытой информации в его личном аккаунте. Это имеет важное значение для обеспечения конфиденциальности персональных данных.

Эта новость актуальна и для любителей технологий в Узбекистане. В настоящее время многие пользователи используют интерфейс Gemini для ежедневного планирования и поиска информации. Способность голосового помощника понимать контекст и анализировать прошлые беседы в разы повышает эффективность работы, особенно для тех, кто общается на английском и других поддерживаемых языках.

В заключение можно сказать, что компания Google в гонке с такими конкурентами, как OpenAI и Microsoft, делает ставку на дальнейшую персонализацию своего AI. Gemini Live перестает быть просто роботом, отвечающим на вопросы, и превращается в цифрового компаньона, который знает предпочтения и образ жизни пользователя.

GoogleGemini LiveИскусственный ИнтеллектТехнологииYouTube
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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