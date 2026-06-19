Управляемый термоядерный синтез: миллиарды долларов в ставке на энергетическую революцию

·2·Технологии
Управляемый термоядерный синтез: миллиарды долларов в ставке на энергетическую революцию

Человечество долгое время мечтало об освоении технологии термоядерного синтеза — искусственном создании солнечной энергии на Земле. До недавнего времени эта идея была темой лишь научно-фантастических произведений и долгосрочных теорий, но сегодня ситуация коренным образом изменилась. В последние годы объем инвестиций в эту область резко возрос, и термоядерная энергетика превращается в реальную технологию, которая может перевернуть рынки с триллионными оборотами. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

По данным Ixbt.com, в основе этого технологического скачка лежат три важных фактора: более мощные компьютерные чипы, сложные алгоритмы искусственного интеллекта (AI) и высокотемпературные сверхпроводящие магниты. Эти достижения позволили ученым создавать более точные модели реакторов, проводить сложные симуляции и внедрять новые методы управления плазмой. В конце 2022 года Министерство энергетики США объявило об успехе в получении большего количества энергии, чем было затрачено на проведение эксперимента, что еще больше укрепило уверенность инвесторов.

Commonwealth Fusion Systems: лидер отрасли

На данный момент среди стартапов по термоядерному синтезу абсолютным лидером является компания Commonwealth Fusion Systems (CFS). Компании удалось привлечь почти треть всех частных инвестиций, когда-либо вложенных в эту отрасль. В недавно закрытом раунде инвестиций CFS привлекла еще 863 миллиона долларов, в результате чего ее общий капитал приблизился к 3 миллиардам долларов. Этот показатель вывел компанию на первое место в гонке по созданию коммерческого термоядерного реактора.

В настоящее время CFS строит в штате Массачусетс уникальную испытательную установку под названием Sparc. Это устройство имеет конструкцию типа «токамак», напоминающую по форме пончик. В нем используются высокотемпературные сверхпроводящие ленты. При прохождении через эти ленты электрического тока создается мощное магнитное поле, которое сжимает сверхгорячую плазму и удерживает ее от соприкосновения со стенками. Тепло, выделяющееся в результате реакции, преобразуется в пар, который приводит в движение электрические турбины.

Планы на будущее и крупные партнерства

Основатель и генеральный директор CFS Боб Мумгард в свое время был исследователем в MIT (Массачусетском технологическом институте) и работал над дизайном магнитов. Компания планирует запустить реактор Sparc в конце 2026 или начале 2027 года. В случае успеха проекта к концу десятилетия начнется строительство первой коммерческой электростанции под названием Arc. Ожидается, что реактор Arc будет иметь мощность производства электроэнергии в 400 МВт.

Перспективы проекта оцениваются настолько высоко, что интерес проявляют даже технологические гиганты. Например, компания Google достигла соглашения о покупке половины энергии, которую будет производить будущая станция Arc. Наличие таких влиятельных инвесторов, как Билл Гейтс и его фонд Breakthrough Energy Ventures, также свидетельствует о надежности проекта.

В заключение можно сказать, что термоядерный синтез теперь не просто теория. Если этим стартапам удастся достичь своих целей, мир получит почти бесконечный, чистый и безопасный источник энергии. Это, несомненно, откроет новую эру в борьбе с изменением климата и обеспечении глобальной энергетической безопасности.

Термоядерный синтезЭнергетикаСтартапGoogleТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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