Microsoft планирует использовать модели DeepSeek вместо OpenAI для снижения затрат

Жесткая конкуренция на рынке искусственного интеллекта и удорожание вычислительных мощностей вынуждают технологических гигантов искать более экономичные решения. Корпорация Microsoft рассматривает возможность перехода на китайскую модель DeepSeek В4 для своего сервиса Copilot Коворк, отказываясь от моделей OpenAI и Anthropic. Этот шаг предпринимается не только для оптимизации расходов, но и с целью сделать услуги ИИ доступными для более широкой аудитории. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Чарльз Ламанна, исполнительный вице-президент Microsoft по Copilot, агентам и платформам, в интервью изданию Аксиос подчеркнул, что интенсивное использование ИИ ведет к резкому росту затрат. В настоящее время системы Copilot опираются преимущественно на дорогостоящую GPT-4 и другие передовые модели. Однако по мере роста числа пользователей компании становится все сложнее поддерживать показатели рентабельности.

Баланс экономии и эффективности

Microsoft планирует запустить более дешевую версию Copilot Коворк в ближайшие недели. Хотя компания официально не подтвердила, какая именно модель будет использоваться, эксперты называют основным кандидатом DeepSeek В4. Данная модель выделяется своей высокой производительностью и стоимостью, которая в несколько раз ниже, чем у конкурентов.

Стартап DeepSeek недавно объявил о снижении цены на свою флагманскую модель В4-Про на 75%. Это сделало её одним из самых привлекательных решений на рынке. Особенно такая ценовая политика может иметь решающее значение при создании ИИ-агентов для корпоративных клиентов. Согласно данным, по состоянию на июнь 2026 года DeepSeek признан самым быстрорастущим поставщиком программного обеспечения в категории корпоративных ИИ-сервисов.

Геополитическая ситуация и рыночные перспективы

Интересно, что правительство США пока воздерживается от включения стартапа DeepSeek в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности (черный список). Это позволяет американским компаниям, таким как Microsoft, законно использовать данную технологию. По мнению экспертов, если Microsoft успешно осуществит этот переход, другие техгиганты также начнут обращать внимание на более дешевые альтернативные модели.

Подводя итог, стратегия Microsoft преследует следующие цели:

расширение охвата пользователей за счет снижения стоимости сервиса Copilot;

уменьшение зависимости от таких поставщиков, как OpenAI и Anthropic;

сохранение высокой рентабельности на рынке ИИ-агентов;

привлечение корпоративных клиентов за счет конкурентоспособных цен.

Если этот план будет реализован, рынок искусственного интеллекта выйдет на новый этап — теперь на первый план выйдет не только мощность технологии, но и её экономическая эффективность.