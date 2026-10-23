Стали известны актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
iPhone 18 Pro:
256 GB — 1 559 долларов (Силвер, Глакиер, Блак, Бургундй).
512 GB — 1 819 долларов.
1 TB — 2 899 долларов.
iPhone 18 Pro Max:
256 GB — 1 749 долларов (Блак, Силвер, Глакиер).
256 GB — 1 799 долларов (Бургундй).
512 GB — 1 999 долларов (Блак, Глакиер), 2 019 долларов (Силвер), 2 099 долларов (Бургундй).
1 TB — 2 699 долларов.
СИМ + Э-СИМ
iPhone 18 Pro:
256 GB — 1 549 долларов (Силвер), 1 579 долларов (Глакиер), 1 589 долларов (Блак, Бургундй).
512 GB — 1 869 долларов.
1 TB — 2 799 долларов.
iPhone 18 Pro Max:
256 GB — 1 759 долларов (Блак, Силвер), 1 779 долларов (Глакиер), 1 809 долларов (Бургундй).
512 GB — 2 089 долларов (Блак), 2 099 долларов (Силвер, Бургундй, Глакиер).
1 TB — 2 699 долларов (Блак), 2 799 долларов (Бургундй), 2 999 долларов (Глакиер, Силвер).
Цены могут меняться ежедневно. Для получения точной информации рекомендуется связаться с продавцом.
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