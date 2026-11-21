Представлены актуальные цены на смартфоны серии Apple iPhone 18. В списке представлены модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.

iPhone ДУО

• 256 ГБ — 3099$

• 512 ГБ — 3599$

• 1 ТБ — 5499$

• 2 ТБ — 6299$

еСИМ + еСИМ

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ Силвер — 1549$

• 256 ГБ Глакиер — 1579$

• 256 ГБ Блак — 1599$

• 256 ГБ Бургундй — 1619$

• 512 ГБ — 1849$

• 1 ТБ — 2799$

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ Блак — 1749$

• 256 ГБ Силвер — 1729$

• 256 ГБ Глакиер — 1749$

• 256 ГБ Бургундй — 1699$

• 512 ГБ Блак — 2049$

• 512 ГБ Силвер — 2149$

• 512 ГБ Глакиер — 2049$

• 512 ГБ Бургундй — 2139$

• 1 ТБ — 2899$