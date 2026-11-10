iPhone 18 Pro и Pro Max: объявлены новые цены

По состоянию на 10 ноября 2026 года стали известны новые цены на смартфоны серии iPhone 18. В списке представлены модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость устройств варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.

iPhone ДУО

• 256 ГБ — 3199 долларов

• 512 ГБ — 3599 долларов

• 1 ТБ — 5499 долларов

• 2 ТБ — 6499 долларов

iPhone 18 Pro, еСИМ + еСИМ

• 256 ГБ Силвер — 1649 долларов

• 256 ГБ Глакиер — 1649 долларов

• 256 ГБ Блак — 1649 долларов

• 256 ГБ Бургундй — 1649 долларов

• 512 ГБ — 1999 долларов

• 1 ТБ — 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max, еСИМ + еСИМ