iPhone 18 Pro и Pro Max: новый прайс-лист

·3.2K·Технологии
iPhone 18 Pro и Pro Max: новый прайс-лист

По состоянию на 8 ноября 2026 года были объявлены новые цены на смартфоны серии iPhone 18. В список вошли модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Цены варьируются в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.

iPhone ДУО

• 256 GB — 2899 долларов
• 512 GB — 3299 долларов
• 1 TB — 5499 долларов
• 2 TB — 6299 долларов

iPhone 18 Pro, еСИМ + еСИМ

• 256 GB Силвер — 1499 долларов
• 256 GB Глакиер — 1519 долларов
• 256 GB Блак — 1519 долларов
• 256 GB Бургундй — 1519 долларов
• 512 GB — 1749 долларов
• 1 TB — 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max, еСИМ + еСИМ

• 256 GB Блак — 1699 долларов
• 256 GB Силвер — 1699 долларов
• 256 GB Глакиер — 1719 долларов
• 256 GB Бургундй — 1709 долларов
• 512 GB Блак — 1949 долларов
• 512 GB Силвер — 1979 долларов
• 512 GB Глакиер — 1979 долларов
• 512 GB Бургундй — 1949 долларов
• 1 TB — 2649 долларов

iPhone 18 Pro, СИМ + еСИМ

• 256 GB Силвер — 1579 долларов
• 256 GB Глакиер — 1579 долларов
• 256 GB Блак — 1679 долларов
• 256 GB Бургундй — 1679 долларов
• 512 GB — 1899 долларов
• 1 TB — 2799 долларов

iPhone 18 Pro Max, СИМ + еСИМ

• 256 GB Глакиер — 1739 долларов
• 256 GB Блак — 1729 долларов (акционная цена)
• 256 GB Силвер — 1709 долларов
• 256 GB Бургундй — 1789 долларов
• 512 GB Блак — 1999 долларов
• 512 GB Силвер — 2009 долларов
• 512 GB Бургундй — 2029 долларов
• 512 GB Глакиер — 2009 долларов
• 1 TB Блак — 2649 долларов
• 1 TB Бургундй — 2699 долларов
• 1 TB Глакиер — 2999 долларов
• 1 TB Силвер — 2799 долларов

Указанные цены актуальны на 8 ноября 2026 года. Стоимость смартфонов может меняться ежедневно.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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