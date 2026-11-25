По состоянию на 25 ноября 2026 года были представлены цены на смартфоны серии iPhone 18. В списке представлены модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства предлагаются по разным ценам в зависимости от объема памяти, цвета и конфигурации СИМ-карт.

iPhone ДУО

• 256 ГБ — 2999 долларов;

• 512 ГБ — 3449 долларов;

• 1 ТБ — 5099 долларов;

• 2 ТБ — 6199 долларов.

Версии еСИМ + еСИМ

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ Силвер — 1549 долларов;

• 256 ГБ Глакиер — 1579 долларов;

• 256 ГБ Блак — 1579 долларов;

• 256 ГБ Бургундй — 1599 долларов;

• 512 ГБ — 1799 долларов;

• 1 ТБ — 2799 долларов.

iPhone 18 Pro Max: