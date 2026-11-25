Стали известны новые цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
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- По состоянию на 25 ноября 2026 года были объявлены цены на смартфоны серии iPhone 18.
- В этот список вошли модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, стоимость которых зависит от объема памяти, цвета и конфигурации СИМ-карт.
- Например, модель iPhone ДУО предлагается по цене от 2999 до 6199 долларов.
По состоянию на 25 ноября 2026 года были представлены цены на смартфоны серии iPhone 18. В списке представлены модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства предлагаются по разным ценам в зависимости от объема памяти, цвета и конфигурации СИМ-карт.
iPhone ДУО
• 256 ГБ — 2999 долларов;
• 512 ГБ — 3449 долларов;
• 1 ТБ — 5099 долларов;
• 2 ТБ — 6199 долларов.
Версии еСИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Силвер — 1549 долларов;
• 256 ГБ Глакиер — 1579 долларов;
• 256 ГБ Блак — 1579 долларов;
• 256 ГБ Бургундй — 1599 долларов;
• 512 ГБ — 1799 долларов;
• 1 ТБ — 2799 долларов.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Блак — 1749 долларов;
• 256 ГБ Силвер — 1749 долларов;
• 256 ГБ Глакиер — 1759 долларов;
• 256 ГБ Бургундй — 1699 долларов;
• 512 ГБ Блак — 2029 долларов;
• 512 ГБ Силвер — 2099 долларов;
• 512 ГБ Глакиер — 2049 долларов;
• 512 ГБ Бургундй — 2099 долларов;
• 1 ТБ — 2749 долларов.
Версии СИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Силвер — 1619 долларов;
• 256 ГБ Глакиер — 1599 долларов;
• 256 ГБ Блак — 1639 долларов;
• 256 ГБ Бургундй — 1639 долларов;
• 512 ГБ — 1899 долларов;
• 1 ТБ — 2799 долларов.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Глакиер — 1799 долларов;
• 256 ГБ Блак — 1799 долларов;
• 256 ГБ Силвер — 1799 долларов;
• 256 ГБ Бургундй — 1799 долларов;
• 512 ГБ Блак — 2099 долларов;
• 512 ГБ Силвер — 2129 долларов;
• 512 ГБ Бургундй — 2129 долларов;
• 512 ГБ Глакиер — 2099 долларов;
• 1 ТБ Блак — 2799 долларов;
• 1 ТБ Бургундй — 2799 долларов;
• 1 ТБ Глакиер — 2799 долларов;
• 1 ТБ Силвер — 2999 долларов.
Цены могут меняться ежедневно. Приведенные значения актуальны на 25 ноября 2026 года.
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