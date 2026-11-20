По состоянию на 20 ноября цены на устройства серии iPhone 18 выглядят следующим образом. Данные охватывают модели iPhone ДУО, 18 Pro и 18 Pro Max. Некоторые модели предлагаются по разным ценам в зависимости от объема памяти и цвета корпуса.

iPhone ДУО

• 256 ГБ — 3199$

• 512 ГБ — 3599$

• 1 ТБ — 5499$

• 2 ТБ — 6299$

еСИМ + еСИМ

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ Силвер — 1549$

• 256 ГБ Глакиер — 1579$

• 256 ГБ Блак — 1619$

• 256 ГБ Бургундй — 1629$

• 512 ГБ — 1899$

• 1 ТБ — 2799$

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ Блак — 1779$

• 256 ГБ Силвер — 1749$

• 256 ГБ Глакиер — 1749$

• 256 ГБ Бургундй — 1719$

• 512 ГБ Блак — 2149$

• 512 ГБ Силвер — 2149$

• 512 ГБ Глакиер — 2099$

• 512 ГБ Бургундй — 2149$

• 1 ТБ — 2899$