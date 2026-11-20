Стали известны цены на iPhone 18 ДУО, Pro и Pro Max
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- По состоянию на 20 ноября были объявлены цены на модели iPhone 18 DUO, 18 Pro и 18 Pro Max в зависимости от объема памяти и цвета корпуса.
- Стоимость устройств установлена в зависимости от объема памяти и типа SIM-карты (eSIM+eSIM или SIM+eSIM).
- В частности, модели iPhone DUO предлагаются по цене от 3199 до 6299 долларов, а версии Pro и Pro Max — от 1549 до 3299 долларов.
По состоянию на 20 ноября цены на устройства серии iPhone 18 выглядят следующим образом. Данные охватывают модели iPhone ДУО, 18 Pro и 18 Pro Max. Некоторые модели предлагаются по разным ценам в зависимости от объема памяти и цвета корпуса.
iPhone ДУО
• 256 ГБ — 3199$
• 512 ГБ — 3599$
• 1 ТБ — 5499$
• 2 ТБ — 6299$
еСИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Силвер — 1549$
• 256 ГБ Глакиер — 1579$
• 256 ГБ Блак — 1619$
• 256 ГБ Бургундй — 1629$
• 512 ГБ — 1899$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Блак — 1779$
• 256 ГБ Силвер — 1749$
• 256 ГБ Глакиер — 1749$
• 256 ГБ Бургундй — 1719$
• 512 ГБ Блак — 2149$
• 512 ГБ Силвер — 2149$
• 512 ГБ Глакиер — 2099$
• 512 ГБ Бургундй — 2149$
• 1 ТБ — 2899$
СИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Силвер — 1639$
• 256 ГБ Глакиер — 1609$
• 256 ГБ Блак — 1699$
• 256 ГБ Бургундй — 1679$
• 512 ГБ — 1979$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Глакиер — 1799$
• 256 ГБ Блак — 1809$
• 256 ГБ Силвер — 1799$
• 256 ГБ Бургундй — 1849$
• 512 ГБ Блак — 2149$
• 512 ГБ Силвер — 2099$
• 512 ГБ Бургундй — 2249$
• 512 ГБ Глакиер — 2099$
• 1 ТБ Блак — 2949$
• 1 ТБ Бургундй — 2949$
• 1 ТБ Глакиер — 3299$
• 1 ТБ Силвер — 3299$
Цены могут меняться ежедневно.
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