7,5 тысячи человек привлечены к ответственности, ущерб — 2,9 трлн сумов: раскрыты шокирующие цифры

На 18-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса рассмотрен Национальный доклад, представленный Агентством по противодействию коррупции. На заседании были раскрыты масштабы коррупции по стране, многомиллиардный ущерб, нанесённый государству, а также сферы, в которых чаще всего фиксировались случаи взяточничества.

В ходе обсуждения в Сенате особое внимание было уделено сохраняющимся в этой сфере системным проблемам и недостаткам.

Адресные «дорожные карты» и изучение ситуации в регионах

В рамках исполнения задач, определённых на расширенном заседании Национального совета по противодействию коррупции под председательством Президента Шавката Мирзиёева, по всей республике были проведены углублённые проверки в сферах здравоохранения, образования, занятости, банковской деятельности и кадастра.

По итогам этих изучений в регионах и министерствах были проведены выездные заседания, а для районов и городов с высоким коррупционным риском утверждены адресные «дорожные карты».

Ущерб в размере 2,9 триллиона сумов и наиболее коррумпированные сферы

В ходе обсуждения были приведены наиболее острые проблемы отрасли и шокирующие цифры:

Уголовная ответственность: в 2025 году по делам о коррупционных преступлениях к уголовной ответственности привлечены 7 517 человек ;

Ущерб, нанесённый государству: в результате коррупционных преступлений государственным интересам причинён материальный ущерб на сумму более 2,9 триллиона сумов ;

Антирекордсмены: наибольшее количество коррупционных преступлений пришлось на сферу дошкольного и школьного образования, здравоохранение, местные органы власти, а также коммерческие банки.

Нарушения на 12,6 триллиона сумов в сфере государственных закупок

На заседании Сената также подверглись резкой критике проекты нормативно-правовых документов и системные недостатки в сфере государственных закупок:

Коррупционные факторы в документах: в каждом четвёртом из проверенных проектов нормативно-правовых документов выявлены коррупционные факторы и пробелы. Нарушения в сфере государственных закупок: в этой сфере зафиксированы нарушения на сумму 12,6 триллиона сумов.

Кроме того, отмечается, что некоторые государственные органы и регионы показали неудовлетворительные результаты по эффективности противодействия коррупции и индексу открытости.

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