7,5 тысячи человек привлечены к ответственности, ущерб — 2,9 трлн сумов: раскрыты шокирующие цифры
На 18-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса рассмотрен Национальный доклад, представленный Агентством по противодействию коррупции. На заседании были раскрыты масштабы коррупции по стране, многомиллиардный ущерб, нанесённый государству, а также сферы, в которых чаще всего фиксировались случаи взяточничества.
В ходе обсуждения в Сенате особое внимание было уделено сохраняющимся в этой сфере системным проблемам и недостаткам.
Адресные «дорожные карты» и изучение ситуации в регионах
В рамках исполнения задач, определённых на расширенном заседании Национального совета по противодействию коррупции под председательством Президента Шавката Мирзиёева, по всей республике были проведены углублённые проверки в сферах здравоохранения, образования, занятости, банковской деятельности и кадастра.
По итогам этих изучений в регионах и министерствах были проведены выездные заседания, а для районов и городов с высоким коррупционным риском утверждены адресные «дорожные карты».
Ущерб в размере 2,9 триллиона сумов и наиболее коррумпированные сферы
В ходе обсуждения были приведены наиболее острые проблемы отрасли и шокирующие цифры:
Уголовная ответственность: в 2025 году по делам о коррупционных преступлениях к уголовной ответственности привлечены 7 517 человек;
Ущерб, нанесённый государству: в результате коррупционных преступлений государственным интересам причинён материальный ущерб на сумму более 2,9 триллиона сумов;
Антирекордсмены: наибольшее количество коррупционных преступлений пришлось на сферу дошкольного и школьного образования, здравоохранение, местные органы власти, а также коммерческие банки.
Нарушения на 12,6 триллиона сумов в сфере государственных закупок
На заседании Сената также подверглись резкой критике проекты нормативно-правовых документов и системные недостатки в сфере государственных закупок:
Коррупционные факторы в документах: в каждом четвёртом из проверенных проектов нормативно-правовых документов выявлены коррупционные факторы и пробелы.
Нарушения в сфере государственных закупок: в этой сфере зафиксированы нарушения на сумму 12,6 триллиона сумов.
Кроме того, отмечается, что некоторые государственные органы и регионы показали неудовлетворительные результаты по эффективности противодействия коррупции и индексу открытости.
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