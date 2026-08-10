Начался прием в техникумы для выпускников 11-х классов

В Узбекистане начался прием документов в техникумы для молодых людей, окончивших 11-й класс. Согласно информации Министерства высшего образования, науки и инноваций, абитуриенты могут подать заявления онлайн с 10 августа по 10 сентября.

Самое важное — процесс приема полностью оцифрован: документы принимаются через платформу my.edu.uz. Это избавляет абитуриентов от необходимости лично посещать учебное заведение и стоять в очереди.

Заявления принимаются в течение месяца

Онлайн-регистрация для поступления в техникумы началась 10 августа и продлится до 10 сентября.

В этот период выпускники 11-х классов могут воспользоваться платформой, ввести необходимые данные и оформить заявление.

Чтобы не пропустить сроки приема, рекомендуется не откладывать подачу документов на последние дни.

Что необходимо для подачи заявления?

В процессе подачи документов от абитуриента в основном требуются сведения, подтверждающие его личность и окончание школы.

В частности:

данные ID-карты или свидетельства о рождении;

фотография абитуриента;

данные электронного аттестата об окончании 11-го класса.

Если соответствующие сведения имеются в электронных базах данных, процесс приема может пройти еще быстрее.

Где подаются документы?

Все заявления принимаются онлайн через платформу my.edu.uz.

Абитуриент может войти в систему, проверить свои персональные данные, оформить необходимые документы и отправить заявление в выбранный техникум.

Этот формат особенно удобен для молодых людей, проживающих в регионах: для подачи документов не нужно ехать в другой город или район.

Кто может подать заявление?

Прием предназначен именно для выпускников 11-х классов.

Техникумы являются одним из важных направлений для молодых людей, желающих получить профессиональное и практическое образование, и готовят учащихся по определенной профессии и специальности.

Поэтому для выпускников, планирующих овладеть практической профессией помимо получения высшего образования, этот прием имеет особое значение.

Самая важная дата — 10 сентября

Основной срок для абитуриентов определен точно: заявления принимаются до 10 сентября.

В связи с этим рекомендуется заранее проверить персональные документы и данные электронного аттестата.

Для выпускников 11-х классов, планирующих поступить в техникум, самый важный шаг сейчас — не пропустить срок приема и подать заявление через my.edu.uz.

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