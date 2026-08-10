Начался прием в техникумы для выпускников 11-х классов
В Узбекистане начался прием документов в техникумы для молодых людей, окончивших 11-й класс. Согласно информации Министерства высшего образования, науки и инноваций, абитуриенты могут подать заявления онлайн с 10 августа по 10 сентября.
Самое важное — процесс приема полностью оцифрован: документы принимаются через платформу my.edu.uz. Это избавляет абитуриентов от необходимости лично посещать учебное заведение и стоять в очереди.
Заявления принимаются в течение месяца
Онлайн-регистрация для поступления в техникумы началась 10 августа и продлится до 10 сентября.
В этот период выпускники 11-х классов могут воспользоваться платформой, ввести необходимые данные и оформить заявление.
Чтобы не пропустить сроки приема, рекомендуется не откладывать подачу документов на последние дни.
Что необходимо для подачи заявления?
В процессе подачи документов от абитуриента в основном требуются сведения, подтверждающие его личность и окончание школы.
В частности:
данные ID-карты или свидетельства о рождении;
фотография абитуриента;
данные электронного аттестата об окончании 11-го класса.
Если соответствующие сведения имеются в электронных базах данных, процесс приема может пройти еще быстрее.
Где подаются документы?
Все заявления принимаются онлайн через платформу my.edu.uz.
Абитуриент может войти в систему, проверить свои персональные данные, оформить необходимые документы и отправить заявление в выбранный техникум.
Этот формат особенно удобен для молодых людей, проживающих в регионах: для подачи документов не нужно ехать в другой город или район.
Кто может подать заявление?
Прием предназначен именно для выпускников 11-х классов.
Техникумы являются одним из важных направлений для молодых людей, желающих получить профессиональное и практическое образование, и готовят учащихся по определенной профессии и специальности.
Поэтому для выпускников, планирующих овладеть практической профессией помимо получения высшего образования, этот прием имеет особое значение.
Самая важная дата — 10 сентября
Основной срок для абитуриентов определен точно: заявления принимаются до 10 сентября.
В связи с этим рекомендуется заранее проверить персональные документы и данные электронного аттестата.
Для выпускников 11-х классов, планирующих поступить в техникум, самый важный шаг сейчас — не пропустить срок приема и подать заявление через my.edu.uz.
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