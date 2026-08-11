Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Жители Узбекистана получат возможность отдыхать несколько дней подряд в связи с празднованием Дня независимости в 2026 году. Это предусмотрено указом Президента «Об установлении дополнительных нерабочих дней и переносе выходных дней в период празднования официальных дат в 2026 году».
Согласно указу, для сотрудников, работающих по 5-дневной рабочей неделе, в конце августа и начале сентября установлены 4 выходных дня подряд.
В частности:
29 августа, суббота — обычный выходной день;
30 августа, воскресенье — обычный выходной день;
31 августа, понедельник — дополнительный нерабочий день для всех работников;
1 сентября, вторник — День независимости Республики Узбекистан, официальный праздничный и нерабочий день.
Таким образом, граждане, работающие по 5-дневному графику, будут непрерывно отдыхать 4 дня — с 29 августа по 1 сентября.
Как будут отдыхать при 6-дневной рабочей неделе?
Для сотрудников, работающих по 6-дневному графику, порядок выходных будет несколько иным, поскольку суббота считается рабочим днем.
Для них предусмотрены следующие дни:
29 августа, суббота — сокращенный рабочий день накануне праздника;
30 августа, воскресенье — обычный выходной день;
31 августа, понедельник — дополнительный выходной день, установленный для всех работников;
1 сентября, вторник — День независимости и официальный нерабочий праздничный день.
С 2 сентября, среды, для всех возобновится обычный рабочий процесс.
Таким образом, при 5-дневной рабочей неделе — 4 выходных дня, а при 6-дневном графике будет возможность отдыхать с 30 августа по 1 сентября с учетом сокращенного рабочего дня 29 августа.
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