Туризм Центральной Азии установил мировой рекорд: Узбекистан лидирует в регионе

В Центральной Азии туристическая отрасль развивается беспрецедентно быстрыми темпами. По итогам 2025 года регион занял первое место в мире по показателям экономического роста и экспорта в сфере туризма. В центре этого исторического успеха находится Узбекистан.

Об этом говорится в авторитетном отчёте, подготовленном Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC) совместно с исследовательским центром «Oxford Economics».

Мировой рекорд и экспорт на миллиарды

Согласно данным отчёта, в 2025 году совокупный вклад туристической отрасли в валовой внутренний продукт (ВВП) стран Центральной Азии в реальном выражении вырос на 17,7 процента, а её прямой вклад — на 19,6 процента.

Особенно примечательно, что экспорт туристических услуг в регионе составил 9,9 миллиарда долларов, а показатель роста достиг 26,4 процента. По этим трём важнейшим показателям Центральная Азия стала абсолютным мировым лидером по темпам роста туристической отрасли.

Половина туристического экспорта приходится на Узбекистан

Основной поток иностранных туристов, посещающих Центральную Азию, направляется именно в Узбекистан. На долю нашей страны пришлось почти половина (около 50%) общего туристического экспорта региона.

Кроме того, Узбекистан был признан самым популярным и привлекательным туристическим направлением для жителей региона:

Узбекистан — 25 процентов всех туристических поездок;

Казахстан — 23 процента ;

Кыргызстан — 18 процентов ;

Россия — 16 процентов ;

Турция — 6 процентов.

Расходы иностранных туристов и прогноз светлого будущего

Согласно анализу за 2025 год, 64,3 процента всех финансовых расходов в отрасли пришлось на иностранных туристов, а 35,7 процента — на внутренний туризм. Основная часть расходов международных туристов — 84,5 процента — непосредственно связана с отдыхом и досугом, а 15,5 процента — со служебными командировками и деловым туризмом.

Согласно долгосрочному прогнозу, представленному WTTC, к 2036 году совокупный вклад туристической отрасли в экономику Центральной Азии достигнет 29,7 миллиарда долларов.

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