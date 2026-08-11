В архивах Берлина обнаружены редкие документы, связанные с историей Узбекистана
В архивах Берлина, Германия, обнаружен ряд редких документов, связанных с историей Узбекистана. Среди них — материалы о политических процессах в Туркестане, отчёты о Ташкенте и Бухаре, а также письма, принадлежащие уроженцу Ташкента Вали Каюмхону, отправленному на учёбу в Германию.
Дипломатическая переписка за 1865 год
Среди найденных материалов имеется дипломатическая переписка, посвящённая политическим процессам, происходившим на территории Туркестана в 1865 году.
Эти документы могут стать важным источником для изучения политических отношений, складывавшихся в тот период вокруг Центральной Азии.
Отчёты о Ташкенте и Бухаре
Среди архивных материалов также обнаружены отчёты, подготовленные в 1928–1929 годах о Ташкенте и Бухаре.
В них могут содержаться сведения о:
• городской жизни;
• политической и социальной ситуации;
• внешних наблюдениях того времени.
Найдены также письма, связанные с Вали Каюмхоном
Ещё одной интересной находкой стали письма, принадлежащие уроженцу Ташкента Вали Каюмхону, отправленному в Германию на учёбу в 1922 году.
Эти документы, вероятно, могут предоставить новые сведения о его обучении в Германии, связях и жизни в тот период.
Где хранятся документы?
Все найденные материалы хранятся в Секретном государственном архиве Прусского культурного наследия в Берлине.
Как вы думаете, какой период истории Узбекистана такие архивные документы помогут раскрыть ещё лучше? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь новостью с близкими, интересующимися историей.
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