Реже посещать стоматолога: продукты для здоровья полости рта

·18·Здоровье
Реже посещать стоматолога: продукты для здоровья полости рта

Секрет красивой улыбки и здоровых зубов заключается не только в дорогостоящих зубных пастах, но и в продуктах, которые мы употребляем! Ученые, тщательно проанализировав десятки научных исследований, пришли к неожиданному выводу: правильно подобранный рацион играет важнейшую роль в профилактике заболеваний полости рта. Интересная статья на эту тему была опубликована в престижном Фуд Скиенке &амп; Нутритион (ФКН) журнале.

«Живые лекарства», подаренные природой

Как отметили авторы обзора, продукты, содержащие биоактивные вещества считаются настоящими защитниками зубов и десен. Ученые составили список наиболее полезных для здоровья зубов продуктов. Большинство из них богаты антиоксидантами, полифенолами, витаминами и минералами:

  • Листовая зелень и ягоды

  • Чеснок и томаты

  • Натуральный мед

  • Орехи и морепродукты

Как именно эти полезные продукты помогают нашим зубам?

Исследования детально раскрыли механизм воздействия некоторых продуктов на полость рта:

Продукт

Польза для зубов и десен

Зеленый чай

Снижает воспаление десен, предотвращает неприятный запах изо рта и замедляет размножение патогенных бактерий.

Пробиотический йогурт и кефир

Способствуют поддержанию здорового и естественного баланса микрофлоры полости рта.

Яблоко

В процессе жевания усиливает слюноотделение, что способствует естественному очищению зубов от налета.

Важное предупреждение: всему нужна мера!

Несмотря на высокую пользу этих продуктов, ученые просят всегда помнить о двух важных аспектах:

1. Ничто не заменит зубную щетку: Даже самый сбалансированный здоровый рацион не заменяет регулярную чистку зубов и стоматологические процедуры (осмотр врача).

2. Остерегайтесь кислот: Чрезмерное употребление кислых фруктов и их соков может повредить зубную эмаль (верхний слой).

Заключение: Чтобы иметь красивую улыбку, добавляйте в свой рацион больше здоровых продуктов, соблюдайте меру и неукоснительно следуйте правилам ежедневной гигиены полости рта!

Food Science Nutrition
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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