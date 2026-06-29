Равна ли порция фри пачке сигарет? Что говорят специалисты

·17·Здоровье
Равна ли порция фри пачке сигарет? Что говорят специалисты

Картофель фри — одно из самых популярных блюд. Однако специалисты отмечают, что в процессе обжаривания при высоких температурах может образовываться акриламид.

Акриламид изучается как потенциальный канцероген. В связи с этим рекомендуется ограничить частое и чрезмерное употребление картофеля фри и других продуктов сильной обжарки.

В социальных сетях встречаются сообщения, приравнивающие одну порцию картофеля фри к нескольким пачкам сигарет. Однако подобные сравнения не имеют полного научного подтверждения, и их не следует воспринимать как установленный факт.

Для здорового питания рекомендуется сократить потребление фастфуда и включить в ежедневный рацион больше овощей, фруктов и минимально обработанных продуктов.

Картофель фри
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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