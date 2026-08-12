Ра’но Шодиева отметила 47-летие (видео)
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Сегодня известная актриса Ра’но Шодиева отмечает день рождения. Артистке исполнилось 47 лет.
По случаю радостного события актриса поделилась видео на своей странице в Instagram, оставив к нему комментарий: «Хаппй... хаппй... б-дай!». Подписчики также поздравляют актрису с днём рождения и направляют ей искренние пожелания.
Для справки, Ра’но Шодиева родилась 12 августа 1979 года в Самаркандской области. За годы своей карьеры она завоевала любовь зрителей яркими ролями.
Актриса создала образы во многих известных фильмах, таких как «Шайтанат», «О‘тов», «Ташландик», «Ватан» и «Иснод».
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