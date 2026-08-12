Starlink запущен в 167 странах, и число пользователей растёт

·42·Технологии
Starlink запущен в 167 странах, и число пользователей растёт

В сфере космических технологий и спутникового интернета происходят серьёзные изменения. Как сообщает издание иксбт.ком, глобальная сеть Starlink, принадлежащая SpaceX, в настоящее время успешно работает в 167 странах мира, а её услугами пользуются миллионы людей. Эти показатели демонстрируют не только технические возможности системы, но и её способность удовлетворять огромный мировой спрос на высокоскоростной интернет. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным главы компании Илона Маска, сегодня сеть Starlink включает 22 миллиона мобильных абонентов и 13 миллионов пользователей высокоскоростного интернета. По мнению экспертов, эти показатели свидетельствуют о расширении охвата сети. Ожидается, что темпы роста в будущем сыграют важную роль в сокращении цифрового неравенства.

Планы по расширению орбитальной группировки

В настоящее время на орбите Земли находятся около 11 тысяч спутников Starlink. Это вдвое больше общего количества спутников всех остальных операторов. По словам Илона Маска, компания не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем благодаря запускам Starlink В3 и устройств последующих поколений орбитальная группировка потенциально может быть увеличена до 100 тысяч спутников.

Расширение не ограничивается только увеличением числа устройств. Компания намерена увеличить пользовательскую базу в десять раз по сравнению с текущим уровнем. Согласно прогнозам Маска, в будущем система Starlink значительно нарастит не только число абонентов, но и объём передаваемых данных.

Доля в глобальном интернет-трафике

Одним из самых амбициозных планов, связанных с будущим сети, является управление глобальным интернет-трафиком. По данным источника, Илона Маск считает, что в будущем Starlink сможет передавать более 90 процентов всего интернет-трафика в мире. Этот показатель наглядно демонстрирует масштаб геополитических и технологических целей, которые компания ставит перед собой.

Для достижения таких масштабных показателей потребуется дальнейшее совершенствование технической инфраструктуры. Усилия по обеспечению высокоскоростной сетью любой точки на Земле могут коренным образом изменить существующий баланс на мировом рынке телекоммуникаций. Starlink укрепляет свои позиции как первая по-настоящему глобальная система высокоскоростного интернета в истории.

StarlinkИлон МаскSpaceXСпутниковый ИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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