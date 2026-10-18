Çin'de anaokulundaki çocukları zehirleyen yöneticiye müebbet hapis

·15·Dünya
Çin'de anaokulundaki çocukları zehirleyen yöneticiye müebbet hapis

Çin'de bir anaokulu yöneticisi, içeriğinde kurşun bulunan gıdalar nedeniyle 200'den fazla çocuk ve personelin zehirlenmesi sonucu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, ülkenin Gansu eyaletindeki Tianshui şehrinde meydana geldi. Konuyla ilgili haberi BBC duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, Temmuz 2025'te anaokulundaki 247 öğrenci ve personelin kanındaki kurşun seviyesinin normalin üzerinde olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, mutfak personelinin yemeklerin görünümünü iyileştirmek için tüketime uygun olmayan boya kullandığı ortaya çıktı.

Soruşturma, çocukların kırmızı hurmalı turta ve sosisli mısır ekmeği yedikten sonra zehirlenerek tıbbi yardıma ihtiyaç duymaları üzerine başlatıldı. Gıda numunelerinde kurşun miktarının belirlenen güvenlik sınırlarının 2.000 katına kadar yüksek olduğu tespit edildi.

Mahkeme, anaokulu sahibi Li Hueyfang'ı zararlı gıda hazırlamak ve satmaktan suçlu bularak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 500 bin yuan değerindeki mal varlığına el konuldu.

Anaokulunun icra direktörü Chji Jinglin 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 300 bin yuan para cezası aldı. Olayla bağlantılı diğer dört personel ise altı ila sekiz yıl arasında hapis cezasına mahkûm edildi.

Soruşturma sürecinde bazı yetkililerin ve hastane personelinin analiz sonuçlarını tahrif ederek ve rüşvet alarak olayı örtbas etmeye çalıştıkları da belirlendi.

Olayın ardından Çin, eğitim kurumlarında gıda güvenliğini artıracak önlemler belirledi. Yeni kurallara göre, her yeni gıda partisinin test edilmesi, un, pirinç ve bitkisel yağın ise merkezi satın alma sistemi üzerinden temin edilmesi gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kurşun zehirlenmesi çocukların beynine ve merkezi sinir sistemine ciddi zararlar verebilir.

TianshuiLi HueyfangKurşunÇinAnaokulu Zehirlenmesi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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