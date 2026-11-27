Komşu ülkede insanları bitkin düşüren bilinmeyen bir virüsün yayıldığına dair haberler halk arasında endişe yarattı. Daha önce Almatı sakinleri yüksek ateş ve uzun süren öksürükten şikayetçi olmuştu. Kazakistan Sağlık Bakanlığı ise epidemiyolojik duruma açıklık getirdi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni bir virüsün yayıldığına dair haberleri yalanladı. Konuyla ilgili olarak Rusya'nın 'Rospotrebnadzor' kurumuna dayanılarak 'RBK' tarafından haber geçildi.

Bakanlık, vaka sayısındaki artışı akut solunum yolu viral enfeksiyonları (ASYE) ve gribin mevsimsel yayılımı ile açıkladı. Ayrıca sağlık kuruluşlarının normal düzeninde çalıştığı belirtildi.

Öte yandan 'Rospotrebnadzor', Rusya'da da daha önce bilinmeyen tehlikeli virüslerin tespit edilmediğini bildirdi. ASYE ve grip vakalarında artış olsa da bunun mevsim için olağan bir durum olduğu vurgulandı.

Almatı'daki şikayetler incelemeye neden oldu

21 Kasım'da 'Rospotrebnadzor', yeni virüs haberlerinin ardından Kazakistan Sağlık Bakanlığı'na epidemiyolojik durum hakkında bir talep gönderdi. Buna, yerel basında Almatı sakinlerinin yüksek ateş ve uzun süren öksürükten şikayetçi olduğuna dair yayılan haberler neden oldu.

Şehir sağlık müdürlüğü, vaka sayısındaki mevsimsel artış nedeniyle ek önlemler alındığını duyurdu.

Özbekistan'daki durum da kontrol altında

Daha önce Özbekistan'da enterovirüs enfeksiyonları, özellikle de Coxsackie virüsü ile ilgili epidemiyolojik durumun stabil ve kontrol altında olduğu bildirilmişti.

Sanepidkomite, enfeksiyonu önlemek için ellerin düzenli olarak sabunla yıkanmasını, kişisel hijyen kurallarına uyulmasını ve güvenli içme suyu kullanılmasını tavsiye etti. Ayrıca vatandaşlardan sadece resmi kaynaklara güvenmeleri istendi.

4 Kasım'da Sanepidkomite Başkan Yardımcısı Nurmat Otabekov, Özbekistan'da Coxsackie virüsünün ayrı bir hastalık olarak istatistiksel kayıtlara alınmadığını açıklamıştı.